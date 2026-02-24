https://crimea.ria.ru/20260224/kanada-peredaet-kievu-esche-2-milliarda-i-prodlevaet-obuchenie-boevikov-1153455253.html

Канада передает Киеву еще $2 миллиарда и продлевает обучение боевиков

24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Украина получит от Канады дополнительно два миллиарда долларов на военную помощь в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля. Такое заявление в эфире телеканала CPAC сделал премьер-министр Канады Марк Карни.Как добавил министр обороны Канады Дэвида Макгинти, Киеву также будут направлены 400 бронированных машин разного типа.Кроме того, министерство обороны Канады объявило о продлении до 2029 года тренировочной миссии UNIFIER по обучению украинских военных."Для дальнейшей поддержки Украины… министр национальной обороны Канады объявил о продлении программы UNIFIER еще на три года, до 2029 года", - говорится в пресс-релизе министерства.Ранее сообщалось, что Германия по-прежнему не намерена передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передача Украине этого оружия лишь приведет к эскалации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

