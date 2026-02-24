Рейтинг@Mail.ru
Канада передает Киеву еще $2 миллиарда и продлевает обучение боевиков - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Канада передает Киеву еще $2 миллиарда и продлевает обучение боевиков
Украина получит от Канады дополнительно два миллиарда долларов на военную помощь в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Украина получит от Канады дополнительно два миллиарда долларов на военную помощь в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля. Такое заявление в эфире телеканала CPAC сделал премьер-министр Канады Марк Карни.Как добавил министр обороны Канады Дэвида Макгинти, Киеву также будут направлены 400 бронированных машин разного типа.Кроме того, министерство обороны Канады объявило о продлении до 2029 года тренировочной миссии UNIFIER по обучению украинских военных."Для дальнейшей поддержки Украины… министр национальной обороны Канады объявил о продлении программы UNIFIER еще на три года, до 2029 года", - говорится в пресс-релизе министерства.Ранее сообщалось, что Германия по-прежнему не намерена передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передача Украине этого оружия лишь приведет к эскалации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша хочет стать хабом по восстановлению УкраиныПомощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на УкраинуЗеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Украина получит от Канады дополнительно два миллиарда долларов на военную помощь в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля. Такое заявление в эфире телеканала CPAC сделал премьер-министр Канады Марк Карни.
"(Мы договорились выделить – ред.) два миллиарда долларов дополнительной военной помощи для Украины в течение следующего года. Мы объявим об этом сегодня. Министерство обороны сообщит детали", – цитирует заявление министра РИА Новости.
Как добавил министр обороны Канады Дэвида Макгинти, Киеву также будут направлены 400 бронированных машин разного типа.
Кроме того, министерство обороны Канады объявило о продлении до 2029 года тренировочной миссии UNIFIER по обучению украинских военных.
"Для дальнейшей поддержки Украины… министр национальной обороны Канады объявил о продлении программы UNIFIER еще на три года, до 2029 года", - говорится в пресс-релизе министерства.
Ранее сообщалось, что Германия по-прежнему не намерена передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передача Украине этого оружия лишь приведет к эскалации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
