Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
Ситуация на дорогах Крыма
Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
Сход камней произошел во вторник на автодороге между Севастополем и Ялтой, информирует пресс-служба компании "Крымавтодор".
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сход камней произошел во вторник на автодороге между Севастополем и Ялтой, информирует пресс-служба компании "Крымавтодор".Сейчас специальные службы расчищают дорогу и обеспечивают безопасный проезд транспорта. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении на данном участке.В Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта и подтопления, предупреждали ранее в МЧС по городу. По республике Крым также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждениеДожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторникНа перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
крым
севастополь
ялта
крым, новости крыма, происшествия, дороги крыма, крымавтодор, севастополь, ялта, безопасность
Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе

Сход камней произошел на старом Севастопольском шоссе - Крымавтодор

15:06 24.02.2026
 
© КрымавтодорКамнепад на автомобильной дороге а/д Гончарное – Ялта
Камнепад на автомобильной дороге а/д Гончарное – Ялта
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сход камней произошел во вторник на автодороге между Севастополем и Ялтой, информирует пресс-служба компании "Крымавтодор".
"На автомобильной дороге Гончарное – Ялта км 49+900 произошел сход камней с косогора на проезжую часть", – предупредили в ведомстве.
Сейчас специальные службы расчищают дорогу и обеспечивают безопасный проезд транспорта. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении на данном участке.
В Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта и подтопления, предупреждали ранее в МЧС по городу. По республике Крым также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждение
Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
 
Ситуация на дорогах Крыма
 
