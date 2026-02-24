https://crimea.ria.ru/20260224/kamnepad-zasypal-uchastok-starogo-sevastopolskogo-shosse-1153447417.html
Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
Сход камней произошел во вторник на автодороге между Севастополем и Ялтой, информирует пресс-служба компании "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T15:06
2026-02-24T15:06
2026-02-24T15:06
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
происшествия
дороги крыма
крымавтодор
севастополь
ялта
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153447043_0:295:765:725_1920x0_80_0_0_a040a25fede3757af4661586aa7f6c2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сход камней произошел во вторник на автодороге между Севастополем и Ялтой, информирует пресс-служба компании "Крымавтодор".Сейчас специальные службы расчищают дорогу и обеспечивают безопасный проезд транспорта. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении на данном участке.В Севастополе 25 февраля ожидаются сильные осадки и, как следствие, возможные перебои в работе транспорта и подтопления, предупреждали ранее в МЧС по городу. По республике Крым также объявлено экстренное предупреждение в связи с осадками и сильным ветром 24 и 25 февраля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Метель и ветер идут на Крым – объявлено экстренное предупреждениеДожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторникНа перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
крым
севастополь
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153447043_0:223:765:797_1920x0_80_0_0_9dd080f0d52e743238d918b5d540b362.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, дороги крыма, крымавтодор, севастополь, ялта, безопасность
Камнепад засыпал участок старого Севастопольского шоссе
Сход камней произошел на старом Севастопольском шоссе - Крымавтодор