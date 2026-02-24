Рейтинг@Mail.ru
Итоги года правительства РФ: что на повестке - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Итоги года правительства РФ: что на повестке
Итоги года правительства РФ: что на повестке - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Итоги года правительства РФ: что на повестке
В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной Думе прошли рабочие встречи кабинета министров с представителями всех фракций парламента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной Думе прошли рабочие встречи кабинета министров с представителями всех фракций парламента. Об этом сообщил вице‑премьер РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с председателем ГД Вячеславом Володиным.Оба участника беседы подчеркнули конструктивный характер взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти.По словам Мишустина, встречи позволили сверить законодательные планы, учесть запросы регионов, обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина и получить обратную связь через диалог депутатов с избирателями.Володин отметил, что особое внимание уделяют вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством."Рост тарифов нас не может не беспокоить. Мы вместе с правительством ищем решения, учитывая, что это компетенция региональных органов власти. Но, со своей стороны, читаем неправильным наблюдать, как эти процессы происходят, особенно в ряде регионов", – сказал он.Еще одно важное новшество – перенос срока ежегодного отчета правительства на февраль. Это, по словам Володина, первый подобный случай в практике работы Госдумы: ранее отчеты проходили значительно позже."Учитывая, что правительство, также как и Государственная Дума, используют новые технологии, позволяющие, в том числе, анализировать итоги работы…. Это дало нам возможность обсуждать дату, которая намного раньше. И это стандарт, на который надо выходить и другим ведомствам…. Тогда это будет более актуально звучать. Прошлый год надо анализировать, как только он завершился, а не ждать полгода", – подчеркнул Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
правительство россии, государственная дума рф, новости, михаил мишустин, вячеслав володин, политика, экономика, жкх
Итоги года правительства РФ: что на повестке

Госдума и кабмин РФ готовят изменения в законодательстве

11:29 24.02.2026 (обновлено: 11:30 24.02.2026)
 
© Правительство РоссииВстреча главы российского правительства Михаила Мишустина с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
Встреча главы российского правительства Михаила Мишустина с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной Думе прошли рабочие встречи кабинета министров с представителями всех фракций парламента. Об этом сообщил вице‑премьер РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Оба участника беседы подчеркнули конструктивный характер взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти.
По словам Мишустина, встречи позволили сверить законодательные планы, учесть запросы регионов, обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина и получить обратную связь через диалог депутатов с избирателями.
Володин отметил, что особое внимание уделяют вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.
"Рост тарифов нас не может не беспокоить. Мы вместе с правительством ищем решения, учитывая, что это компетенция региональных органов власти. Но, со своей стороны, читаем неправильным наблюдать, как эти процессы происходят, особенно в ряде регионов", – сказал он.
И подчеркнул, что по мнению депутатов Госдумы, рост тарифов чрезмерный. Для решения этой проблемы ГД совместно с правительством выступила с инициативой: внести изменения в законодательство, наделить дополнительными полномочиями федеральные службы и территориальные органы для контроля ситуации и не допустить перегибов в будущем.
Еще одно важное новшество – перенос срока ежегодного отчета правительства на февраль. Это, по словам Володина, первый подобный случай в практике работы Госдумы: ранее отчеты проходили значительно позже.
"Учитывая, что правительство, также как и Государственная Дума, используют новые технологии, позволяющие, в том числе, анализировать итоги работы…. Это дало нам возможность обсуждать дату, которая намного раньше. И это стандарт, на который надо выходить и другим ведомствам…. Тогда это будет более актуально звучать. Прошлый год надо анализировать, как только он завершился, а не ждать полгода", – подчеркнул Володин.
