Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии

Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии

2026-02-24T07:21

сербия

александр вучич

покушение

новости

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Полиция Сербии задержала двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали покушение на президента Александра Вучича и его семью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики."Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации в городе Кралево в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные - мужчины 1975 и 1983 годов рождения. Они задержаны на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.Замглавы правительства Сербии Александр Вулин ранее призвал усилить меры безопасности президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целями для уничтожения в последнее время не случайно становятся политики, которые призывают к окончанию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сербия

2026

Новости

сербия, александр вучич, покушение