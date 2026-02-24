Рейтинг@Mail.ru
Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
Полиция Сербии задержала двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали покушение на президента Александра Вучича и его семью, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T07:21
2026-02-24T07:21
сербия
александр вучич
покушение
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Полиция Сербии задержала двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали покушение на президента Александра Вучича и его семью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики."Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации в городе Кралево в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные - мужчины 1975 и 1983 годов рождения. Они задержаны на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.Замглавы правительства Сербии Александр Вулин ранее призвал усилить меры безопасности президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целями для уничтожения в последнее время не случайно становятся политики, которые призывают к окончанию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сербия
сербия, александр вучич, покушение, новости, в мире
Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

07:21 24.02.2026
 
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Полиция Сербии задержала двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали покушение на президента Александра Вучича и его семью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
"Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации в городе Кралево в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные - мужчины 1975 и 1983 годов рождения. Они задержаны на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин ранее призвал усилить меры безопасности президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целями для уничтожения в последнее время не случайно становятся политики, которые призывают к окончанию конфликта на Украине.
СербияАлександр ВучичПокушениеНовостиВ мире
 
Лента новостейМолния