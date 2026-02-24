https://crimea.ria.ru/20260224/dvukh-podozrevaemykh-v-podgotovke-pokusheniya-na-vuchicha-zaderzhali-v-serbii-1153435650.html
Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Полиция Сербии задержала двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали покушение на президента Александра Вучича и его семью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики."Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации в городе Кралево в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные - мужчины 1975 и 1983 годов рождения. Они задержаны на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.Замглавы правительства Сербии Александр Вулин ранее призвал усилить меры безопасности президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целями для уничтожения в последнее время не случайно становятся политики, которые призывают к окончанию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Полиция Сербии задержала двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали покушение на президента Александра Вучича и его семью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
"Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации в городе Кралево в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные - мужчины 1975 и 1983 годов рождения. Они задержаны на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин ранее призвал усилить меры безопасности
президента страны Александра Вучича и его семьи после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что целями для уничтожения в последнее время не случайно становятся политики, которые призывают к окончанию конфликта на Украине.
