Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T00:00
2026-02-24T00:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные осадки. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +5 до +9 градусов.
Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +9 градусов и пройдут дожди с мокрым снегом

00:00 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные осадки. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4 градуса, днем +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +5 до +9 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
