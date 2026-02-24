Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник

https://crimea.ria.ru/20260224/dozhdi-s-mokrym-snegom-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1153408033.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона. Пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные осадки. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +5...+7 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +5 до +9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

