Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации

Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные процессы на объекте панорама "Оборона Севастополя" 1854–1855 гг. продолжаются, но уже полностью готово ее здание. Что именно было улучшено – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.Также, по словам замдиректора музея, для соблюдения температурно-влажностного режима с целью создания особых условий хранения полотна панорамы старое оборудование было заменено на новое – на современные системы кондиционирования и увлажнения."Чем лучше мы соблюдаем идеальный температурно-влажностный режим, тем дольше сохранится реставрация и полотно", – пояснила специалист.Она также рассказала, что особое внимание было уделено зонту-рефлектору."Зонт-рефлектор – это такое купольное приспособление из ткани, которое как раз нависает над площадкой, куда заходят посетители. Надо отметить, что организация, которая занималась ремонтно-реставрационными работами, подобрала даже ткань максимально близкую как по цвету, так и по текстуре, для того, чтобы создать этот зонт-рефлектор", – рассказала собеседница.Кроме того, подчеркнула спикер, были произведены работы по ремонту крыши здания. Также, по ее словам, были заменены все инженерные и пожарные системы, видеонаблюдение."Ну а сама реставрация здания еще подразумевает работу с внешним фасадом. То есть был очищен внешний фасад от плесени, были проведены реставрационные работы с портретами героев, которые там изображены. Это – скульптурные композиции. Поэтому работа была проведена колоссальная, надо отметить, на высоком уровне, для того, чтобы в скором времени панорама снова встретила своих посетителей", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемАвтор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"

