Рейтинг@Mail.ru
Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260224/chto-izmenilos-v-zdanii-panoramy-oborona-sevastopolya-posle-restavratsii-1153068363.html
Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
Реставрационные процессы на объекте панорама "Оборона Севастополя" 1854–1855 гг. продолжаются, но уже полностью готово ее здание. Что именно было улучшено – в... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T08:23
2026-02-24T08:23
радио "спутник в крыму"
севастополь
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
новости севастополя
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147526753_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_35606a9c2f147a4a7eb4ab7321e2dabd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные процессы на объекте панорама "Оборона Севастополя" 1854–1855 гг. продолжаются, но уже полностью готово ее здание. Что именно было улучшено – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.Также, по словам замдиректора музея, для соблюдения температурно-влажностного режима с целью создания особых условий хранения полотна панорамы старое оборудование было заменено на новое – на современные системы кондиционирования и увлажнения."Чем лучше мы соблюдаем идеальный температурно-влажностный режим, тем дольше сохранится реставрация и полотно", – пояснила специалист.Она также рассказала, что особое внимание было уделено зонту-рефлектору."Зонт-рефлектор – это такое купольное приспособление из ткани, которое как раз нависает над площадкой, куда заходят посетители. Надо отметить, что организация, которая занималась ремонтно-реставрационными работами, подобрала даже ткань максимально близкую как по цвету, так и по текстуре, для того, чтобы создать этот зонт-рефлектор", – рассказала собеседница.Кроме того, подчеркнула спикер, были произведены работы по ремонту крыши здания. Также, по ее словам, были заменены все инженерные и пожарные системы, видеонаблюдение."Ну а сама реставрация здания еще подразумевает работу с внешним фасадом. То есть был очищен внешний фасад от плесени, были проведены реставрационные работы с портретами героев, которые там изображены. Это – скульптурные композиции. Поэтому работа была проведена колоссальная, надо отметить, на высоком уровне, для того, чтобы в скором времени панорама снова встретила своих посетителей", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемАвтор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147526753_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_c9a3984aabc3d5c9efec29bb748d94af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", новости севастополя, реставрация
Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации

В здании панорамы "Оборона Севастополя" сделана современная система отопления и увлажнения

08:23 24.02.2026
 
© РИА Новости КрымРеставрационные работы. Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
Реставрационные работы. Панорама Оборона Севастополя 1854–1855 гг. - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные процессы на объекте панорама "Оборона Севастополя" 1854–1855 гг. продолжаются, но уже полностью готово ее здание. Что именно было улучшено – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.
"Раньше у панорамы "Оборона Севастополя" была угольная котельная. Сейчас, когда были проведены ремонтно-реставрационные работы, конечно же сделана современная отопительная система", – рассказала гостья эфира.
Также, по словам замдиректора музея, для соблюдения температурно-влажностного режима с целью создания особых условий хранения полотна панорамы старое оборудование было заменено на новое – на современные системы кондиционирования и увлажнения.
"Чем лучше мы соблюдаем идеальный температурно-влажностный режим, тем дольше сохранится реставрация и полотно", – пояснила специалист.
Она также рассказала, что особое внимание было уделено зонту-рефлектору.
"Зонт-рефлектор – это такое купольное приспособление из ткани, которое как раз нависает над площадкой, куда заходят посетители. Надо отметить, что организация, которая занималась ремонтно-реставрационными работами, подобрала даже ткань максимально близкую как по цвету, так и по текстуре, для того, чтобы создать этот зонт-рефлектор", – рассказала собеседница.
Кроме того, подчеркнула спикер, были произведены работы по ремонту крыши здания. Также, по ее словам, были заменены все инженерные и пожарные системы, видеонаблюдение.
"Ну а сама реставрация здания еще подразумевает работу с внешним фасадом. То есть был очищен внешний фасад от плесени, были проведены реставрационные работы с портретами героев, которые там изображены. Это – скульптурные композиции. Поэтому работа была проведена колоссальная, надо отметить, на высоком уровне, для того, чтобы в скором времени панорама снова встретила своих посетителей", – подытожила специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"
В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
 
Радио "Спутник в Крыму"СевастопольРеконструкция панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг"Новости СевастополяРеставрация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
09:28Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
09:20ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морями
09:12Площадки готовы: массовые занятия спортом вернутся в крымские дворы
09:06Пенсионер из Севастополя отсудил украденные мошенниками 1,2 млн рублей
08:59Пейзаж Айвазовского выставят на торги за 60 миллионов рублей
08:39В Крыму снег с дождем - обстановка на дорогах и перевалах
08:23Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
07:59В Севастополе за неделю упали цены на мясо и выросли на свеклу и картошку
07:43Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
07:24Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
07:21Двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича задержали в Сербии
07:10Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
06:56В Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
06:28Целенаправленная работа: участники программы "Герои Крыма" усилят власть
06:23Восемь человек пострадали в тройном ДТП под Ростовом
06:15В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
06:03При взрыве на вокзале в Москве погиб полицейский и еще двое ранены 0:10
00:01Какой сегодня праздник: 24 февраля
00:00Дожди с мокрым снегом: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния