Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
В Курске четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T17:54
2026-02-24T17:54
2026-02-24T17:54
курск
курская область
александр хинштейн
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Курске четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.Также по информации губернатора, еще одна женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, добавил он.В минувшую субботу в Вологодской области пять молодых людей погибли от отравления угарным газом в гараже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском садуЖилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под БахчисараемЧетверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
Новости
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
