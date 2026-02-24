Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
В Курске четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Курске четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.Также по информации губернатора, еще одна женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, добавил он.В минувшую субботу в Вологодской области пять молодых людей погибли от отравления угарным газом в гараже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском садуЖилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под БахчисараемЧетверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске

В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом в многоэтажке – Хинштейн

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Курске четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"ЧП в Курске. Предварительно, в результате отравления угарным газом в многоэтажке на улице Харьковской погибли четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Самые искренние соболезнования родным: это ужасная трагедия", – сказано в сообщении.

Также по информации губернатора, еще одна женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, добавил он.
"На месте происшествия работают оперативные службы. Причины трагедии устанавливаются. Семьям окажем всю необходимую помощь", – добавил Александр Хинштейн.
В минувшую субботу в Вологодской области пять молодых людей погибли от отравления угарным газом в гараже.
