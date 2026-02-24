https://crimea.ria.ru/20260224/chast-kerchi-ostanetsya-bez-vody-prichiny-i-sroki-1153440597.html

Часть Керчи останется без воды: причины и сроки

Часть Керчи останется без воды: причины и сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В среду, 25 февраля, часть Керчи останется без воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным организации, подача ресурса будет ограничена с 10 утра до 13 часов дня. Воды не будет на улицах Мирошника, Полей, Бодни, Левина, Фрунзе и других. С полным списком адресов можно ознакомиться в соцсетях "Воды Крыма"."Ул. Ульяновых 1-Б,1-Д,1,3,3-А , пер. Поветкина, ул. Олега Кошевого, ул. Колхозная, а также снижено давление, возможны перебои водоснабжения на прилегающих к ним улицах и переулках", – добавили в организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят надежность системы водоснабжения АлуштыНовые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителямСамый засушливый регион Крыма обеспечен водой

