Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - СВР
Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811192_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_2b709369397f99e56da5267c18b2f96b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой", – сказано в сообщении.Берлин, по данным разведки, благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, а Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.Подчеркивается, что такие замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения, что британцы и французы сознают. Именно поэтому основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев."Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более, что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", – считают в Службе внешней разведки РФ.12 декабря сообщалось о том, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - Служба внешней разведки
10:45 24.02.2026 (обновлено: 13:05 24.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой", – сказано в сообщении.
Берлин, по данным разведки, благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, а Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.
"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", – сообщили в СВР.
Подчеркивается, что такие замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения, что британцы и французы сознают. Именно поэтому основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.
"Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более, что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", – считают в Службе внешней разведки РФ.
12 декабря сообщалось о том, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы"
с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой
украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
