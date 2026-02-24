https://crimea.ria.ru/20260224/britaniya-i-frantsiya-gotovyatsya-vooruzhit-kiev-yadernoy-bomboy---svr-1153438653.html

Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - СВР

Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой - СВР

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой", – сказано в сообщении.Берлин, по данным разведки, благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, а Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.Подчеркивается, что такие замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения, что британцы и французы сознают. Именно поэтому основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев."Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более, что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", – считают в Службе внешней разведки РФ.12 декабря сообщалось о том, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от УкраиныРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

