Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма
Шесть населенных пунктов Симферопольского района обесточены во вторник из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
2026-02-24T11:46
2026-02-24T11:46
2026-02-24T11:46
симферополь
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Симферопольского района обесточены во вторник из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить подачу энергоснабжения абонентам ориентировочно планируется в течение трех часов.Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
