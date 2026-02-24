Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма
Шесть населенных пунктов Симферопольского района обесточены во вторник из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T11:46
2026-02-24T11:46
симферополь
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Симферопольского района обесточены во вторник из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить подачу энергоснабжения абонентам ориентировочно планируется в течение трех часов.Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
симферополь, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электричество
Авария обесточила часть Симферопольского района Крыма

Часть Симферопольского района Крыма обесточена из-за аварии

11:46 24.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения
Восстановительные работы на сетях электроснабжения - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Симферопольского района обесточены во вторник из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Симферопольский район, населенные пункты частично Новозбурьевка, Демьяновка, Камышинка, Пожарское, Дубки, Левадки", – перечислили в компании.
По данным пресс-службы, восстановить подачу энергоснабжения абонентам ориентировочно планируется в течение трех часов.
Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
В Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭС
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
 
СимферопольОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭлектричество
 
