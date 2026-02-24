https://crimea.ria.ru/20260224/8-letniy-rebenok-popal-pod-kolesa-mashiny-pod-bakhchisaraem-1153453904.html
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 24.02.2026
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил на ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T18:30
2026-02-24T18:30
2026-02-24T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил на ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла 24 февраля около 14:15 на автодороге Песчаное – Почтовое.В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, уточнили в республиканской прокуратуре."Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре", – сообщили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе на Столетовском проспекте.
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе Крыма авто сбило 8-летнего мальчика на пешеходном переходе
18:30 24.02.2026 (обновлено: 18:48 24.02.2026)