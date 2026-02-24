Рейтинг@Mail.ru
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260224/8-letniy-rebenok-popal-pod-kolesa-mashiny-pod-bakhchisaraem-1153453904.html
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 24.02.2026
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил на ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T18:30
2026-02-24T18:48
бахчисарайский район
крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153453774_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_c312a7e9310aa7e63ae6458337266bde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил на ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла 24 февраля около 14:15 на автодороге Песчаное – Почтовое.В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, уточнили в республиканской прокуратуре."Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре", – сообщили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе на Столетовском проспекте. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочинеВ Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионераВиновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153453774_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1fb4ccaac53d88d9fbaa6c99617561d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем

В Бахчисарайском районе Крыма авто сбило 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

18:30 24.02.2026 (обновлено: 18:48 24.02.2026)
 
© Госавтоинспекция КрымаПод Бахчисараем авто сбила ребенка на пешеходном переходе
Под Бахчисараем авто сбила ребенка на пешеходном переходе
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил на ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с травмами забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла 24 февраля около 14:15 на автодороге Песчаное – Почтовое.

"Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, допустил наезд на несовершеннолетнего 2018 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу", – уточнили правоохранители.

В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, уточнили в республиканской прокуратуре.
"Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре", – сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок на электросамокате попал под колеса иномарки в Севастополе на Столетовском проспекте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
 
Бахчисарайский районКрымПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:17Восемь беспилотников уничтожили над Крымом
20:11Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законе
19:54Солнце повернулось к Земле "взрывоопасный" стороной – чего ждать
19:41Часть Керчи останется без воды: причины и сроки
19:30У меня в начальниках только Всевышний: интервью с раввином Севастополя
19:12Рейд в Севастополе открыли
19:04Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы
18:51В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
18:44Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль
18:308-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
18:18В Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поезда
18:06"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSO
17:54Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске
17:47В Севастополе закрыт рейд
17:46Россия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД
17:38В России выросло число терактов
17:28Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
17:23Нужно исключить внешнее вмешательство в ход выборов в Госдуму – Путин
17:11Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков
17:01"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
Лента новостейМолния