https://crimea.ria.ru/20260223/zhiloy-dom-spasli-ot-ognya-i-vzryva-gazovykh-ballonov-pod-bakhchisaraem-1153421964.html
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов,... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T13:07
2026-02-23T13:07
2026-02-23T13:07
новости крыма
бахчисарайский район
мчс крыма
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422099_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_73d9a4fa4aef117b9824e5aaa908c835.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.Спасатели совместными усилиями оперативно ликвидировали возгорание на площади 56 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня и взрыва газовых баллонов.Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Причина возгорания устанавливается экспертами.Пожар ликвидировали подразделения МЧС Республики Крым ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, проинформировали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260219/ugroza-lesnykh-pozharov-v-krymu-rasshirili-spisok-naselennykh-punktov-1153356283.html
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422099_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8e8189eb4c068e62c7405d45abc1ef33.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, бахчисарайский район, мчс крыма, происшествия, пожар
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов в Бахчисарайском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.
"В селе Холмовка на территории частного жилого дома произошло возгорание хозпостройки. Была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов", – сказано в сообщении.
Спасатели совместными усилиями оперативно ликвидировали возгорание на площади 56 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня и взрыва газовых баллонов.
Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Причина возгорания устанавливается экспертами.
Пожар ликвидировали подразделения МЧС Республики Крым ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, проинформировали в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.