Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем

Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем

В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов

2026-02-23T13:07

новости крыма

бахчисарайский район

мчс крыма

происшествия

пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.Спасатели совместными усилиями оперативно ликвидировали возгорание на площади 56 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня и взрыва газовых баллонов.Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Причина возгорания устанавливается экспертами.Пожар ликвидировали подразделения МЧС Республики Крым ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, проинформировали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бахчисарайский район

2026

