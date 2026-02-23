Рейтинг@Mail.ru
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/zhiloy-dom-spasli-ot-ognya-i-vzryva-gazovykh-ballonov-pod-bakhchisaraem-1153421964.html
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов,... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T13:07
2026-02-23T13:07
новости крыма
бахчисарайский район
мчс крыма
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422099_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_73d9a4fa4aef117b9824e5aaa908c835.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.Спасатели совместными усилиями оперативно ликвидировали возгорание на площади 56 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня и взрыва газовых баллонов.Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Причина возгорания устанавливается экспертами.Пожар ликвидировали подразделения МЧС Республики Крым ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, проинформировали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260219/ugroza-lesnykh-pozharov-v-krymu-rasshirili-spisok-naselennykh-punktov-1153356283.html
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422099_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8e8189eb4c068e62c7405d45abc1ef33.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, бахчисарайский район, мчс крыма, происшествия, пожар
Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем

Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов в Бахчисарайском районе Крыма

13:07 23.02.2026
 
© МЧС Республики КрымПожар в Бахчисарайском районе
Пожар в Бахчисарайском районе
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма потушили пожар на территории частного жилого дома – была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.

"В селе Холмовка на территории частного жилого дома произошло возгорание хозпостройки. Была угроза распространения огня на жилой дом и взрыва газовых баллонов", – сказано в сообщении.

Спасатели совместными усилиями оперативно ликвидировали возгорание на площади 56 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня и взрыва газовых баллонов.
Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Причина возгорания устанавливается экспертами.
Пожар ликвидировали подразделения МЧС Республики Крым ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, проинформировали в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
19 февраля, 19:19
Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
 
Новости КрымаБахчисарайский районМЧС КрымаПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
14:31Крымский мост закрыли четвертый раз за сутки
14:25В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
14:07Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
13:47Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
13:30После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
13:16В Дагестане произошло землетрясение
13:07Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
12:43Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
12:3128 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
12:27Путин и Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
12:07Крымский мост открыт после трех остановок движения: обстановка на объекте
11:48Начинается Великий пост: что важно знать
11:28Путин вручает госнаграды Героям России
11:07Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
11:04Крымский мост открыт
11:00На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
10:3013 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
10:10День защитника Отечества в России: справка
09:34Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
Лента новостейМолния