Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
Глава киевского режима Владимир Зеленский Зеленский хочет перевести солдат и офицеров ВСУ на контракты за деньги Евросоюза. Об этом он написал у себя в...
2026-02-23T20:16
2026-02-23T20:16
2026-02-23T20:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский Зеленский хочет перевести солдат и офицеров ВСУ на контракты за деньги Евросоюза. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.При этом он в очередной раз выразил Европе благодарность за средства, на которые Украина закупает оружие. Но вместе с тем глава киевского режима сказал, что хотел бы большего.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозит санкциями семье Александра ЛукашенкоЗалужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУСША отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
Зеленский хочет создать контрактную армию и просит на это деньги у Европы
20:16 23.02.2026 (обновлено: 20:21 23.02.2026)