Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
Глава киевского режима Владимир Зеленский Зеленский хочет перевести солдат и офицеров ВСУ на контракты за деньги Евросоюза. Об этом он написал у себя в...
2026-02-23T20:16
2026-02-23T20:21
владимир зеленский
новости
украина
коллективный запад
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский Зеленский хочет перевести солдат и офицеров ВСУ на контракты за деньги Евросоюза. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.При этом он в очередной раз выразил Европе благодарность за средства, на которые Украина закупает оружие. Но вместе с тем глава киевского режима сказал, что хотел бы большего.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозит санкциями семье Александра ЛукашенкоЗалужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУСША отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
2026
Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию

Зеленский хочет создать контрактную армию и просит на это деньги у Европы

20:16 23.02.2026 (обновлено: 20:21 23.02.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский Зеленский хочет перевести солдат и офицеров ВСУ на контракты за деньги Евросоюза. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
"Европейцы могут помочь, если или когда мы переведем нашу армию с мобилизации на контракт. Мы хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока еще не финансируют", – пожаловался Зеленский.
При этом он в очередной раз выразил Европе благодарность за средства, на которые Украина закупает оружие. Но вместе с тем глава киевского режима сказал, что хотел бы большего.
"Достаточно ли? По-разному. Есть страны, про которые можно сказать, что они дают достаточно, а есть те, кто дает очень мало. То есть в общем достаточно ли финансирования – нет. Нужно ли нам больше? Сто процентов", – сказал Зеленский.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать дальнейшее финансирование Киева и выступает за скорейшее урегулирование конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
США отказали Зеленскому в производстве ракет к Patriot в Европе
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаКоллективный ЗападЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
