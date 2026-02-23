https://crimea.ria.ru/20260223/zelenskiy-grozit-sanktsiyami-seme-aleksandra-lukashenko-1153424156.html
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил санкциями семье президента Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T14:50
2026-02-23T14:50
2026-02-23T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил санкциями семье президента Белоруссии Александра Лукашенко.На прошлой неделе Украина ввела санкции против Александра Лукашенко. Как заявил Зеленский, президент Белоруссии "обменивает суверенитет страны на продолжение личной власти" и помогает России обходить санкции. Согласно тексту указа, Лукашенко лишат государственных наград Украины, заблокируют его активы, запретят въезд на Украину и так далее – всего 17 пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
