Рейтинг@Mail.ru
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/zelenskiy-grozit-sanktsiyami-seme-aleksandra-lukashenko-1153424156.html
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил санкциями семье президента Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T14:50
2026-02-23T14:50
новости
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
санкции
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153424257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_811fa120679dff159993c8359dbffdad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил санкциями семье президента Белоруссии Александра Лукашенко.На прошлой неделе Украина ввела санкции против Александра Лукашенко. Как заявил Зеленский, президент Белоруссии "обменивает суверенитет страны на продолжение личной власти" и помогает России обходить санкции. Согласно тексту указа, Лукашенко лишат государственных наград Украины, заблокируют его активы, запретят въезд на Украину и так далее – всего 17 пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153424257_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_10b0e6d6ade544adcaaeeafd65cccf56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, санкции, владимир зеленский
Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко

Зеленский грозит санкциями семье президента Белоруссии

14:50 23.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил санкциями семье президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридическим базисом по продолжению санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе Украина ввела санкции против Александра Лукашенко. Как заявил Зеленский, президент Белоруссии "обменивает суверенитет страны на продолжение личной власти" и помогает России обходить санкции. Согласно тексту указа, Лукашенко лишат государственных наград Украины, заблокируют его активы, запретят въезд на Украину и так далее – всего 17 пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоСанкцииВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
16:55Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград
16:37Крым отмечает День защитника Отечества: как это было
16:22Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна
16:04Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова
15:55Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
15:43ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области
15:16Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
15:06Крымский мост открыли
15:04Евросоюз продлил санкции против России еще на год
14:57Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:50Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
14:32В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
14:31Крымский мост закрыли четвертый раз за сутки
14:25В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
14:07Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
13:47Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
13:30После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
13:16В Дагестане произошло землетрясение
Лента новостейМолния