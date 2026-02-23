https://crimea.ria.ru/20260223/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-shkolu-v-bryanskoy-oblasti-1153425666.html
ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области
ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. Работают оперативные и экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
