Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
20 тысяч детей учатся в Крыму во вторую смену, которая организована в 92-х школах Республики. Такие данные в ходе пресс-конференции привела министр образования, РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T19:31
2026-02-23T19:31
валентина лаврик
минобраз крыма
новости крыма
образование в крыму и севастополе
школа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111686/97/1116869704_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_a6c43477b20c163e604d7784e33189f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 20 тысяч детей учатся в Крыму во вторую смену, которая организована в 92-х школах Республики. Такие данные в ходе пресс-конференции привела министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Она также назвала причины, по которым, несмотря на активный ремонт старых и строительство новых школ, детям приходится учиться во вторую смену.Глава ведомства считает, что, в связи со сложившейся ситуацией есть необходимость строить новые здания школ."Таких школ на сегодняшний день в Крыму требуется девять. На две из них есть проектно-сметная документация, для строительства остальных школ уже выделены земельные участки", – проинформировала спикер.По ее словам, два проекта строительства школ уже несколько раз подавали на включение в государственную программу – это школа на улице Темирязева в Ялте и школа №13 в Симферополе, но проекты требуют корректировки, также рассказала глава ведомства.
валентина лаврик, минобраз крыма, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа
Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма

Причиной второй смены в школах стала урбанизация – мнение

19:31 23.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по математике в школах России
Сдача ЕГЭ по математике в школах России - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 20 тысяч детей учатся в Крыму во вторую смену, которая организована в 92-х школах Республики. Такие данные в ходе пресс-конференции привела министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
Она также назвала причины, по которым, несмотря на активный ремонт старых и строительство новых школ, детям приходится учиться во вторую смену.

"В Крыму, как и по всей Российской Федерации, идет процесс урбанизации. Люди едут в города и везут сюда своих детей. Поэтому городские школы страдают от того, что в классах может быть и 30, и 35 детей", – сказала министр.

Глава ведомства считает, что, в связи со сложившейся ситуацией есть необходимость строить новые здания школ.
"Таких школ на сегодняшний день в Крыму требуется девять. На две из них есть проектно-сметная документация, для строительства остальных школ уже выделены земельные участки", – проинформировала спикер.
По ее словам, два проекта строительства школ уже несколько раз подавали на включение в государственную программу – это школа на улице Темирязева в Ялте и школа №13 в Симферополе, но проекты требуют корректировки, также рассказала глава ведомства.
