Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 20 тысяч детей учатся в Крыму во вторую смену, которая организована в 92-х школах Республики. Такие данные в ходе пресс-конференции привела министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Она также назвала причины, по которым, несмотря на активный ремонт старых и строительство новых школ, детям приходится учиться во вторую смену.Глава ведомства считает, что, в связи со сложившейся ситуацией есть необходимость строить новые здания школ."Таких школ на сегодняшний день в Крыму требуется девять. На две из них есть проектно-сметная документация, для строительства остальных школ уже выделены земельные участки", – проинформировала спикер.По ее словам, два проекта строительства школ уже несколько раз подавали на включение в государственную программу – это школа на улице Темирязева в Ялте и школа №13 в Симферополе, но проекты требуют корректировки, также рассказала глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамикаВ Гурзуфе строят корпус школы для начальных классовКакие школы в Симферополе перейдут на обучение в две смены

