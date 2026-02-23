https://crimea.ria.ru/20260223/vo-vtoruyu-smenu-uchatsya-20-tysyach-detey-kryma-1153247266.html
Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 20 тысяч детей учатся в Крыму во вторую смену, которая организована в 92-х школах Республики. Такие данные в ходе пресс-конференции привела министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Она также назвала причины, по которым, несмотря на активный ремонт старых и строительство новых школ, детям приходится учиться во вторую смену.Глава ведомства считает, что, в связи со сложившейся ситуацией есть необходимость строить новые здания школ."Таких школ на сегодняшний день в Крыму требуется девять. На две из них есть проектно-сметная документация, для строительства остальных школ уже выделены земельные участки", – проинформировала спикер.По ее словам, два проекта строительства школ уже несколько раз подавали на включение в государственную программу – это школа на улице Темирязева в Ялте и школа №13 в Симферополе, но проекты требуют корректировки, также рассказала глава ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 20 тысяч детей учатся в Крыму во вторую смену, которая организована в 92-х школах Республики. Такие данные в ходе пресс-конференции привела министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
Она также назвала причины, по которым, несмотря на активный ремонт старых и строительство новых школ, детям приходится учиться во вторую смену.
"В Крыму, как и по всей Российской Федерации, идет процесс урбанизации. Люди едут в города и везут сюда своих детей. Поэтому городские школы страдают от того, что в классах может быть и 30, и 35 детей", – сказала министр.
Глава ведомства считает, что, в связи со сложившейся ситуацией есть необходимость строить новые здания школ.
"Таких школ на сегодняшний день в Крыму требуется девять. На две из них есть проектно-сметная документация, для строительства остальных школ уже выделены земельные участки", – проинформировала спикер.
По ее словам, два проекта строительства школ уже несколько раз подавали на включение в государственную программу – это школа на улице Темирязева в Ялте и школа №13 в Симферополе, но проекты требуют корректировки, также рассказала глава ведомства.
