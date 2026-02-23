https://crimea.ria.ru/20260223/vnezapno-vyshel-na-dorogu-v-sevastopole-inomarka-sbila-podrostka-1153425818.html
Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летнего пешехода сбила иномарка – подросток внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло днем в понедельник на проспекте Генерала Острякова.В результате аварии подросток получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, проинформировали в полиции.В ходе проверки состояние опьянения у водителя не установлено. В настоящее время экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летнего пешехода сбила иномарка – подросток внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло днем в понедельник на проспекте Генерала Острякова.
"33-летняя водитель автомобиля Nissan совершила наезд на 16-летнего пешехода, который шел по тротуару в попутном направлении, внезапно сменил траекторию движения и вышел на проезжую часть", – сказано в сообщении.
В результате аварии подросток получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, проинформировали в полиции.
В ходе проверки состояние опьянения у водителя не установлено. В настоящее время экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
