Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
В Севастополе 16-летнего пешехода сбила иномарка – подросток внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летнего пешехода сбила иномарка – подросток внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло днем в понедельник на проспекте Генерала Острякова.В результате аварии подросток получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, проинформировали в полиции.В ходе проверки состояние опьянения у водителя не установлено. В настоящее время экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка

В Севастополе иномарка сбила подростка – он в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летнего пешехода сбила иномарка – подросток внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло днем в понедельник на проспекте Генерала Острякова.
"33-летняя водитель автомобиля Nissan совершила наезд на 16-летнего пешехода, который шел по тротуару в попутном направлении, внезапно сменил траекторию движения и вышел на проезжую часть", – сказано в сообщении.
В результате аварии подросток получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, проинформировали в полиции.
В ходе проверки состояние опьянения у водителя не установлено. В настоящее время экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Лента новостейМолния