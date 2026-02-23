Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине

https://crimea.ria.ru/20260223/vengriya-zablokirovala-20-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-kredit-ukraine-1153430314.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций и кредит на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.Министр подчеркнул, что Украина не может шантажировать Венгрию и не может ставить под угрозу безопасность энергоснабжения, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией.Ранее Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.До этого Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
17:17 23.02.2026 (обновлено: 17:24 23.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций и кредит на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
"На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро. Нет, четкое нет, именно так я и сказал", – цитирует Сийярто РИА Новости.
Министр подчеркнул, что Украина не может шантажировать Венгрию и не может ставить под угрозу безопасность энергоснабжения, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией.
Ранее Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование
Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.
До этого Венгрия и Словакия официально объявили
о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
