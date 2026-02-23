Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине

https://crimea.ria.ru/20260223/vengriya-zablokirovala-20-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-kredit-ukraine-1153430314.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций и кредит на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.Министр подчеркнул, что Украина не может шантажировать Венгрию и не может ставить под угрозу безопасность энергоснабжения, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией.Ранее Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.До этого Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за ФицоБез "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасовДемонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану

