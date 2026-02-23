В Севастополе звучит воздушная тревога

https://crimea.ria.ru/20260223/v-sevastopole-zvuchit-vozdushnaya-trevoga-1153382828.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T00:14
2026-02-23T00:14
2026-02-23T00:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:14 23.02.2026 (обновлено: 00:34 23.02.2026)