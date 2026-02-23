Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T00:14
2026-02-23T00:34
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
В Севастополе звучит воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

00:14 23.02.2026 (обновлено: 00:34 23.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил глава региона в Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Лента новостейМолния