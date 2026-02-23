https://crimea.ria.ru/20260223/v-sevastopole-vzyataya-naprokat-umnaya-kolonka-budet-chitat-malysham-skazki-1153390383.html

В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя в очередной раз расширило перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет и теперь рассматривает возможность включить в новый список "умную" колонку, которая будет петь малышам колыбельные и читать сказки. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня на заседании правительства Севастополя приняли важное решение – расширили перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет", – сообщил Развожаев на платформе МАХ.Раньше в список входили 29 позиций, а теперь их будет 37, уточнил глава города. В обновленном перечне, по его словам, появились: стульчик-качалка для новорожденного, шкаф или полка для детских вещей, мобиль или подвесной развивающий элемент на кроватку, ночник для детской комнаты, защитные бортики и накладки на мебель, защитные сетки на кроватку, сумка-органайзер и электроколыбель.Отметим, что видеоняню добавили в список предметов первой необходимости для семей с малышами в возрасте до 1,5 лет еще прошлым летом.Сегодня в перечне есть самое важное и нужное: кроватка, ходунки, коляски (включая трансформеры и модели для близнецов), стульчик для кормления, ванночки для купания, пеленальные столики и многое другое.Все эти вещи родители могут получить в одном из пунктов проката, работу которых курирует Центр социальной помощи семье и детям.Правительство Севастополя приняло постановление о создании пунктов проката предметов первой необходимости семей с малышами в рамках нацпроекта "Семья" феврале 2025 года.С тех пор список неоднократно расширяли, а также увеличили возраст детей с 1,5 до 2 лет и расширили перечень категорий семей, которые могут воспользоваться услугой. Теперь возрастом 35 лет родители не ограничены. Кроме того, мерой поддержки могут пользоваться семьи участников СВО и семьи, в которых воспитываются приемные дети или дети под опекой.По словам Развожаева, за время работы программы поддержку получили уже 1 283 севастопольские семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няниВ Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьмиВ Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку

