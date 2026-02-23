Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
Правительство Севастополя в очередной раз расширило перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет и теперь... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T18:28
2026-02-23T18:28
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
семья
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150870877_0:222:2865:1834_1920x0_80_0_0_5a5f0883a85fc9e91c3cf5403e324388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя в очередной раз расширило перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет и теперь рассматривает возможность включить в новый список "умную" колонку, которая будет петь малышам колыбельные и читать сказки. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня на заседании правительства Севастополя приняли важное решение – расширили перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет", – сообщил Развожаев на платформе МАХ.Раньше в список входили 29 позиций, а теперь их будет 37, уточнил глава города. В обновленном перечне, по его словам, появились: стульчик-качалка для новорожденного, шкаф или полка для детских вещей, мобиль или подвесной развивающий элемент на кроватку, ночник для детской комнаты, защитные бортики и накладки на мебель, защитные сетки на кроватку, сумка-органайзер и электроколыбель.Отметим, что видеоняню добавили в список предметов первой необходимости для семей с малышами в возрасте до 1,5 лет еще прошлым летом.Сегодня в перечне есть самое важное и нужное: кроватка, ходунки, коляски (включая трансформеры и модели для близнецов), стульчик для кормления, ванночки для купания, пеленальные столики и многое другое.Все эти вещи родители могут получить в одном из пунктов проката, работу которых курирует Центр социальной помощи семье и детям.Правительство Севастополя приняло постановление о создании пунктов проката предметов первой необходимости семей с малышами в рамках нацпроекта "Семья" феврале 2025 года.С тех пор список неоднократно расширяли, а также увеличили возраст детей с 1,5 до 2 лет и расширили перечень категорий семей, которые могут воспользоваться услугой. Теперь возрастом 35 лет родители не ограничены. Кроме того, мерой поддержки могут пользоваться семьи участников СВО и семьи, в которых воспитываются приемные дети или дети под опекой.По словам Развожаева, за время работы программы поддержку получили уже 1 283 севастопольские семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няниВ Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьмиВ Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки

В Севастополе расширили ассортимент проката для семей с малышами

18:28 23.02.2026
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Умная колонка
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя в очередной раз расширило перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет и теперь рассматривает возможность включить в новый список "умную" колонку, которая будет петь малышам колыбельные и читать сказки. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня на заседании правительства Севастополя приняли важное решение – расширили перечень предметов первой необходимости в пунктах проката для детей в возрасте до двух лет", – сообщил Развожаев на платформе МАХ.
Раньше в список входили 29 позиций, а теперь их будет 37, уточнил глава города. В обновленном перечне, по его словам, появились: стульчик-качалка для новорожденного, шкаф или полка для детских вещей, мобиль или подвесной развивающий элемент на кроватку, ночник для детской комнаты, защитные бортики и накладки на мебель, защитные сетки на кроватку, сумка-органайзер и электроколыбель.

"Поручил коллегам проработать вопрос о включении в список "умной" колонки. В рекомендациях Минтруда России ее нет, но уверен, что для многих семей она станет незаменимой помощницей. Например, пока мама занята домашними делами, колонка развлечет малыша: расскажет сказку или включит колыбельную", – добавил Развожаев.

Отметим, что видеоняню добавили в список предметов первой необходимости для семей с малышами в возрасте до 1,5 лет еще прошлым летом.
Сегодня в перечне есть самое важное и нужное: кроватка, ходунки, коляски (включая трансформеры и модели для близнецов), стульчик для кормления, ванночки для купания, пеленальные столики и многое другое.
Все эти вещи родители могут получить в одном из пунктов проката, работу которых курирует Центр социальной помощи семье и детям.
Правительство Севастополя приняло постановление о создании пунктов проката предметов первой необходимости семей с малышами в рамках нацпроекта "Семья" феврале 2025 года.
С тех пор список неоднократно расширяли, а также увеличили возраст детей с 1,5 до 2 лет и расширили перечень категорий семей, которые могут воспользоваться услугой. Теперь возрастом 35 лет родители не ограничены. Кроме того, мерой поддержки могут пользоваться семьи участников СВО и семьи, в которых воспитываются приемные дети или дети под опекой.
По словам Развожаева, за время работы программы поддержку получили уже 1 283 севастопольские семьи.
