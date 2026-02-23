Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T14:32
2026-02-23T14:34
срочные новости крыма
новости крыма
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
севастополь
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога

В Севастополе звучит воздушная тревога второй раз за день

14:32 23.02.2026 (обновлено: 14:34 23.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил глава региона в Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
14:32В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
