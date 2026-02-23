Рейтинг@Mail.ru
В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
До пяти тысяч россиян могут находиться в Мексике, где в ходе операции против лидера картеля "Новое поколение Халиско" вспыхнули беспорядки, в которых, по... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T14:25
2026-02-23T14:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. До пяти тысяч россиян могут находиться в Мексике, где в ходе операции против лидера картеля "Новое поколение Халиско" вспыхнули беспорядки, в которых, по информации газеты Jornada, уже погибли не менее 18 человек.В воскресенье, 22 февраля, Министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. В некоторых из регионов активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.Он также отметил, что в Мексике проживает значительное число россиян.Для усиления мер безопасности в Халиско – эпицентр беспорядков – направляются дополнительные подразделения Нацгвардии и армии из центральных и соседних штатов.Жертвами волны вооруженного насилия стали бойцы национальной гвардии Мексики. В городе Пуэрто-Вальярте в результате тюремного бунта, вспыхнувшего после ареста Эль Менчо, погиб охранник, а в уличной перестрелке в городе Сапопан в штате Халиско был застрелен сотрудник прокуратуры.Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказывал мнение, что приграничье США на юге рискует превратиться в зону перманентных боевых действий в борьбе с мексиканскими картелями – дроновые войны уже начались, и обстановка становится все напряженнее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России

В охваченной беспорядками Мексике могут находиться до пяти тысяч граждан России

14:25 23.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. До пяти тысяч россиян могут находиться в Мексике, где в ходе операции против лидера картеля "Новое поколение Халиско" вспыхнули беспорядки, в которых, по информации газеты Jornada, уже погибли не менее 18 человек.
В воскресенье, 22 февраля, Министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. В некоторых из регионов активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.
"По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских граждан. Примерно 65–75% – это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные – клиенты организованных туров, деловые путешественники", – рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
Он также отметил, что в Мексике проживает значительное число россиян.
Для усиления мер безопасности в Халиско – эпицентр беспорядков – направляются дополнительные подразделения Нацгвардии и армии из центральных и соседних штатов.
Жертвами волны вооруженного насилия стали бойцы национальной гвардии Мексики. В городе Пуэрто-Вальярте в результате тюремного бунта, вспыхнувшего после ареста Эль Менчо, погиб охранник, а в уличной перестрелке в городе Сапопан в штате Халиско был застрелен сотрудник прокуратуры.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказывал мнение, что приграничье США на юге рискует превратиться в зону перманентных боевых действий в борьбе с мексиканскими картелями – дроновые войны уже начались, и обстановка становится все напряженнее.
