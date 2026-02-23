Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260223/v-krymu-na-paskhu-snova-ispekut-rekordnyy-kulich--1153399605.html
В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
В Бахчисарайском парке миниатюр готовятся испечь на Пасху рекордный кулич. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T20:08
2026-02-23T20:08
крым
эксклюзивы риа новости крым
бахчисарай
бахчисарайский район
бахчисарайский парк миниатюр
пасха
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145831735_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_86675da202b3a57210bdae432f6549d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр готовятся испечь на Пасху рекордный кулич. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.Конечно, хотелось бы, чтобы этот кулич побил рекорд прошлого года, но главное, чтобы это праздничное кушанье было вкусным – на это будет главный упор внимания, добавила она."Нам же главное, чтобы он был еще и вкусный, качество надо соблюсти. Вы же когда дома печете, знаете, что и тесто должно подойти в тишине – его нельзя тревожить. А когда испекли уже куличи, надо их выложить правильно, как соты, потом залить взбитым белком, да так, чтобы он не испарился – целое дело. И у нас так", – поделилась управляющая парком.А ведь помимо рецептуры важны украшения, которые будут непременно и в этот раз, сказала она.До Пасхи еще есть время но подготовительные работы уже начинаются, предлагают идеи, придумывают формы, а скоро будут делать и заготовки, рассказала она."Ну а до 12 апреля будем опять неделю не спать, – говорит собеседница. – Ведь с приближением главного события каждые следующие сутки для организаторов становятся все меньше, а дел – все больше".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/nachinaetsya-velikiy-post-chto-vazhno-znat--1127208711.html
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145831735_82:0:575:370_1920x0_80_0_0_7b8eeb7562f818645973c8de9af31b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарай, бахчисарайский район, бахчисарайский парк миниатюр, пасха, новости крыма
В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич

В Крыму на Пасху снова готовятся испечь рекордный кулич

20:08 23.02.2026
 
© РИА НовостиВ Крыму испекли гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова
В Крыму испекли гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр готовятся испечь на Пасху рекордный кулич. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.

"Кулич у нас в прошлом году был 1,8 метр на 2,5 метра. И на этот раз 12 апреля, на Пасху, мы обязательно тоже будем готовить угощение для посетителей нашего парка миниатюр, и будет большой кулич непременно", – рассказала собеседница.

Конечно, хотелось бы, чтобы этот кулич побил рекорд прошлого года, но главное, чтобы это праздничное кушанье было вкусным – на это будет главный упор внимания, добавила она.
"Нам же главное, чтобы он был еще и вкусный, качество надо соблюсти. Вы же когда дома печете, знаете, что и тесто должно подойти в тишине – его нельзя тревожить. А когда испекли уже куличи, надо их выложить правильно, как соты, потом залить взбитым белком, да так, чтобы он не испарился – целое дело. И у нас так", – поделилась управляющая парком.
А ведь помимо рецептуры важны украшения, которые будут непременно и в этот раз, сказала она.
"Мы в прошлый раз свой кулич украшали замками, деревьями – всем тем, что находится у нас в парке миниатюр, пряники пекли", – заметила управляющая.
До Пасхи еще есть время но подготовительные работы уже начинаются, предлагают идеи, придумывают формы, а скоро будут делать и заготовки, рассказала она.
"Ну а до 12 апреля будем опять неделю не спать, – говорит собеседница. – Ведь с приближением главного события каждые следующие сутки для организаторов становятся все меньше, а дел – все больше".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В церкви - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
11:48
Начинается Великий пост: что важно знать
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымБахчисарайБахчисарайский районБахчисарайский парк миниатюрПасхаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
21:28Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
21:09На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
20:47Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
20:32Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
20:23Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
20:16Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
20:08В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
19:56Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
19:31Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
19:10Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
18:52Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
18:45В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:37В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:28В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
18:10Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение
17:55Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
17:35После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Лента новостейМолния