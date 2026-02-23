В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич

https://crimea.ria.ru/20260223/v-krymu-na-paskhu-snova-ispekut-rekordnyy-kulich--1153399605.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым.
В Бахчисарайском парке миниатюр готовятся испечь на Пасху рекордный кулич. Об этом РИА Новости Крым
рассказала управляющая парком Ольга Смирная.
"Кулич у нас в прошлом году был 1,8 метр на 2,5 метра. И на этот раз 12 апреля, на Пасху, мы обязательно тоже будем готовить угощение для посетителей нашего парка миниатюр, и будет большой кулич непременно", – рассказала собеседница.
Конечно, хотелось бы, чтобы этот кулич побил рекорд прошлого года, но главное, чтобы это праздничное кушанье было вкусным – на это будет главный упор внимания, добавила она.
"Нам же главное, чтобы он был еще и вкусный, качество надо соблюсти. Вы же когда дома печете, знаете, что и тесто должно подойти в тишине – его нельзя тревожить. А когда испекли уже куличи, надо их выложить правильно, как соты, потом залить взбитым белком, да так, чтобы он не испарился – целое дело. И у нас так", – поделилась управляющая парком.
А ведь помимо рецептуры важны украшения, которые будут непременно и в этот раз, сказала она.
"Мы в прошлый раз свой кулич украшали замками, деревьями – всем тем, что находится у нас в парке миниатюр, пряники пекли", – заметила управляющая.
До Пасхи еще есть время но подготовительные работы уже начинаются, предлагают идеи, придумывают формы, а скоро будут делать и заготовки, рассказала она.
"Ну а до 12 апреля будем опять неделю не спать, – говорит собеседница. – Ведь с приближением главного события каждые следующие сутки для организаторов становятся все меньше, а дел – все больше".
