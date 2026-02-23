https://crimea.ria.ru/20260223/v-krymu-na-paskhu-snova-ispekut-rekordnyy-kulich--1153399605.html

В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич

В Бахчисарайском парке миниатюр готовятся испечь на Пасху рекордный кулич. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная. РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T20:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр готовятся испечь на Пасху рекордный кулич. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.Конечно, хотелось бы, чтобы этот кулич побил рекорд прошлого года, но главное, чтобы это праздничное кушанье было вкусным – на это будет главный упор внимания, добавила она."Нам же главное, чтобы он был еще и вкусный, качество надо соблюсти. Вы же когда дома печете, знаете, что и тесто должно подойти в тишине – его нельзя тревожить. А когда испекли уже куличи, надо их выложить правильно, как соты, потом залить взбитым белком, да так, чтобы он не испарился – целое дело. И у нас так", – поделилась управляющая парком.А ведь помимо рецептуры важны украшения, которые будут непременно и в этот раз, сказала она.До Пасхи еще есть время но подготовительные работы уже начинаются, предлагают идеи, придумывают формы, а скоро будут делать и заготовки, рассказала она."Ну а до 12 апреля будем опять неделю не спать, – говорит собеседница. – Ведь с приближением главного события каждые следующие сутки для организаторов становятся все меньше, а дел – все больше".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

