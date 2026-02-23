Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/v-dagestane-proizoshlo-zemletryaseniya-1153422280.html
В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 23.02.2026
В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T13:16
2026-02-23T13:16
новости
дагестан
природа
стихия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.Подземные толчки были зафиксированы на территории Цунтинского района на глубине 10 километров, магнитудой 3.8, интенсивностью 2,5-3 балла. Жертв и разрушений нет, сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, сообщений от населения не поступало, добавили в управлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/na-alyaske-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-1153414985.html
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дагестан, природа, стихия, происшествия
В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Дагестане – были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3.8

13:16 23.02.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"Поступило сообщение от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН о том, что в Цунтинском районе Республики Дагестан в 05:47 (мск) произошло землетрясение", – говорится в сообщении.
Подземные толчки были зафиксированы на территории Цунтинского района на глубине 10 километров, магнитудой 3.8, интенсивностью 2,5-3 балла. Жертв и разрушений нет, сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, сообщений от населения не поступало, добавили в управлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сейсмограф. Архивное фото
08:39
На Аляске произошло мощное землетрясение
 
НовостиДагестанПриродаСтихияПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
14:31Крымский мост закрыли четвертый раз за сутки
14:25В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
14:07Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
13:47Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
13:30После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
13:16В Дагестане произошло землетрясение
13:07Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под Бахчисараем
12:43Дождь со снегом и сильный ветер накроют Крым
12:3128 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
12:27Путин и Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
12:07Крымский мост открыт после трех остановок движения: обстановка на объекте
11:48Начинается Великий пост: что важно знать
11:28Путин вручает госнаграды Героям России
11:07Красно-белые цветы возложили к могилам защитников Родины в Симферополе
11:04Крымский мост открыт
11:00На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
10:3013 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
10:10День защитника Отечества в России: справка
09:34Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются девять поездов
Лента новостейМолния