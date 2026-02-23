https://crimea.ria.ru/20260223/v-dagestane-proizoshlo-zemletryaseniya-1153422280.html

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.Подземные толчки были зафиксированы на территории Цунтинского района на глубине 10 километров, магнитудой 3.8, интенсивностью 2,5-3 балла. Жертв и разрушений нет, сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, сообщений от населения не поступало, добавили в управлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

