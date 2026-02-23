https://crimea.ria.ru/20260223/sila-v-lyudyakh-uchastniki-spetsoperatsii-o-fronte-i-dolge-pered-otchestvom-1153408506.html
Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
2026-02-23T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В День защитника Отечества участники специальной военной операции – сержанты Николай Куменов и Булат Гайсин рассказали о своей дороге на фронт и о фронтовых дорогах, о боевых задачах и о том, как за последние годы изменилась сама война в глобальном понимании этого слова.Сегодня небо над передовой заполнено дронами, но, как говорят военнослужащие, решает по-прежнему человек – его характер, выдержка и готовность стоять за своих до конца.Они вспоминают штурмы и оборону, работу разведки и саперов, моменты, когда все зависит от секунды, и товарищеское плечо рядом. Подразделение стало для них настоящей семьей – без громких слов, но с полной взаимной ответственностью и поддержкой.В этот день бойцы говорят просто: задачи будут выполнены, а Победа — достигнута. И в этих словах – спокойная уверенность людей, которые знают цену службе и долгу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В День защитника Отечества участники специальной военной операции – сержанты Николай Куменов и Булат Гайсин рассказали о своей дороге на фронт и о фронтовых дорогах, о боевых задачах и о том, как за последние годы изменилась сама война в глобальном понимании этого слова.
Сегодня небо над передовой заполнено дронами, но, как говорят военнослужащие, решает по-прежнему человек – его характер, выдержка и готовность стоять за своих до конца.
Они вспоминают штурмы и оборону, работу разведки и саперов, моменты, когда все зависит от секунды, и товарищеское плечо рядом. Подразделение стало для них настоящей семьей – без громких слов, но с полной взаимной ответственностью и поддержкой.
В этот день бойцы говорят просто: задачи будут выполнены, а Победа — достигнута. И в этих словах – спокойная уверенность людей, которые знают цену службе и долгу.
