https://crimea.ria.ru/20260223/sila-v-lyudyakh-uchastniki-spetsoperatsii-o-fronte-i-dolge-pered-otchestvom-1153408506.html

Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством

Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством

В День защитника Отечества участники специальной военной операции – сержанты Николай Куменов и Булат Гайсин рассказали о своей дороге на фронт и о фронтовых... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T08:11

2026-02-23T08:11

2026-02-23T08:11

видео

интервью

новости сво

герои сво

ветераны сво

участники сво

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/16/1153408342_0:9:1163:663_1920x0_80_0_0_f7c033751464cc2eff2cc011f807198f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В День защитника Отечества участники специальной военной операции – сержанты Николай Куменов и Булат Гайсин рассказали о своей дороге на фронт и о фронтовых дорогах, о боевых задачах и о том, как за последние годы изменилась сама война в глобальном понимании этого слова.Сегодня небо над передовой заполнено дронами, но, как говорят военнослужащие, решает по-прежнему человек – его характер, выдержка и готовность стоять за своих до конца.Они вспоминают штурмы и оборону, работу разведки и саперов, моменты, когда все зависит от секунды, и товарищеское плечо рядом. Подразделение стало для них настоящей семьей – без громких слов, но с полной взаимной ответственностью и поддержкой.В этот день бойцы говорят просто: задачи будут выполнены, а Победа — достигнута. И в этих словах – спокойная уверенность людей, которые знают цену службе и долгу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, интервью, новости сво, герои сво, ветераны сво, участники сво, видео, вооруженные силы россии, армия и флот