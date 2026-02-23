Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград
Шестерым крымским сотрудникам республиканского главка МЧС вручили медали
16:55 23.02.2026 (обновлено: 17:00 23.02.2026)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСотрудники МЧС
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Шестерым сотрудникам Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексaндр Куренков вручил государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
"Вы – люди, для кого защита Родины не просто слова, а каждодневная работа, требующая стальных нервов и высочайшего профессионализма. Хочу отметить, что сегодня среди награждаемых – наши коллеги, которые внесли существенный вклад в обеспечение безопасности мирных жителей воссоединенных и приграничных регионов России", – обратился к награжденным министр, передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
И отметил, что, рискуя собственной жизнью, сотрудники МЧС выполняют сложнейшие задачи по восстановлению мирной жизни и ликвидации последствий обстрелов в ходе проведения специальной военной операции.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей крымчане удостоены медалей "За отвагу на пожаре". Всего же были награждены 30 сотрудников МЧС России.
