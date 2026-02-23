https://crimea.ria.ru/20260223/shestero-sotrudnikov-mchs-kryma-udostoilis-gosnagrad-1153423875.html

Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград

Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград

Шестерым сотрудникам Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Шестерым сотрудникам Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексaндр Куренков вручил государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.И отметил, что, рискуя собственной жизнью, сотрудники МЧС выполняют сложнейшие задачи по восстановлению мирной жизни и ликвидации последствий обстрелов в ходе проведения специальной военной операции.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей крымчане удостоены медалей "За отвагу на пожаре". Всего же были награждены 30 сотрудников МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2026

