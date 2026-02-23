Рейтинг@Mail.ru
Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград - РИА Новости Крым, 23.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260223/shestero-sotrudnikov-mchs-kryma-udostoilis-gosnagrad-1153423875.html
Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград
2026-02-23T16:55
2026-02-23T17:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Шестерым сотрудникам Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексaндр Куренков вручил государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.И отметил, что, рискуя собственной жизнью, сотрудники МЧС выполняют сложнейшие задачи по восстановлению мирной жизни и ликвидации последствий обстрелов в ходе проведения специальной военной операции.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей крымчане удостоены медалей "За отвагу на пожаре". Всего же были награждены 30 сотрудников МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград

Шестерым крымским сотрудникам республиканского главка МЧС вручили медали

16:55 23.02.2026 (обновлено: 17:00 23.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Шестерым сотрудникам Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексaндр Куренков вручил государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

"Вы – люди, для кого защита Родины не просто слова, а каждодневная работа, требующая стальных нервов и высочайшего профессионализма. Хочу отметить, что сегодня среди награждаемых – наши коллеги, которые внесли существенный вклад в обеспечение безопасности мирных жителей воссоединенных и приграничных регионов России", – обратился к награжденным министр, передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

И отметил, что, рискуя собственной жизнью, сотрудники МЧС выполняют сложнейшие задачи по восстановлению мирной жизни и ликвидации последствий обстрелов в ходе проведения специальной военной операции.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей крымчане удостоены медалей "За отвагу на пожаре". Всего же были награждены 30 сотрудников МЧС России.
© ГУ МЧС России по Республике КрымНаграждение сотрудников Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества
Награждение сотрудников Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества
