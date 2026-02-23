https://crimea.ria.ru/20260223/sady-i-vinogradniki-kak-razvivaetsya-agropromyshlennyy-kompleks-v-krymu-1152697632.html
Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
54 миллиарда рублей инвестировано за период с 2014 по 2025 год в агропромышленный комплекс Республики Крым. Какие улучшения в сельском хозяйстве полуострова... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T21:28
2026-02-23T21:28
2026-02-23T21:28
радио "спутник в крыму"
василий рогатин
агропромышленный комплекс (апк)
крым
новости крыма
виноградники крыма
виноделие в крыму
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
сады крыма
урожай в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510096_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_4b23b050b90eba1dff5459d286b1356e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 54 миллиарда рублей инвестировано за период с 2014 по 2025 год в агропромышленный комплекс Республики Крым. Какие улучшения в сельском хозяйстве полуострова произошли благодаря этому – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Сегодня в Крыму, обозначил собеседник, 30 тысяч гектаров занимают виноградники, 26 тысяч из них уже плодоносят."За 2025 год было высажено 900 тысяч гектаров виноградников, 400 тысяч гектаров садов. Это большие цифры, большая работа, которая проделана нашими тружениками сельского хозяйства", – отметил Рогатин.Спикер пояснил, что есть несколько причин для приоритетного развития виноградарства и садоводства в Крыму."Крым географически так находится, что эти культуры очень комфортно здесь себя чувствуют, дают хорошие урожаи и качественную, вкусную продукцию", – сказал аграрий.Кроме того, пояснил он, крымское виноделие сегодня нуждается в сырье и мощностях для переработки винограда, а также необходимо увеличение площадей.По словам председателя госкомитета, большие изменения произошли за указанный период и в других отраслях сельского хозяйства. Увеличивается количество теплиц закрытого грунта, где выращиваются помидоры, огурцы, клубника. Растет количество баз хранения, эта работа продолжается и сейчас, идет реконструкция, строительство новых хранилищ. Большая работа проводится в отрасли виноделия, где происходит строительство новых заводов и реконструкция прежних.Василий Рогатин также рассказал, что на 2026 год со стороны государства заложена поддержка в размере 2,6 миллиарда рублей. В основном деньги буду направлены на развитие двух сельхоз отраслей: на виноградарство – около 860 миллионов рублей, порядка 600 миллионов – на садоводство.Гость эфира напомнил, что ушедший 2025 год был сложным для аграриев, и поблагодарил тружеников сельского хозяйства, которые провели огромнейшую работу. Также спикер выразил надежду, что наступивший 2026 год будет благоприятным для аграриев, и отметил, что для этого есть все предпосылки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260201/kolichestvo-mest-khraneniya-selkhozproduktsii-uvelichat-v-krymu-1152699978.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510096_166:0:2441:1706_1920x0_80_0_0_8dfc9ed9a5088df15b5228ce0c368861.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий рогатин, агропромышленный комплекс (апк), крым, новости крыма, виноградники крыма, виноделие в крыму, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, сады крыма, урожай в крыму, урожай зерновых культур
Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
Садоводство и виноградарство названы приоритетными отраслями агропрома Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым
. 54 миллиарда рублей инвестировано за период с 2014 по 2025 год в агропромышленный комплекс Республики Крым. Какие улучшения в сельском хозяйстве полуострова произошли благодаря этому – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
"Сельское хозяйство является одной из самых перспективных отраслей Крыма, куда сегодня приходят инвесторы и вкладывают деньги… Отрасль получила большое развитие. Мы можем об этом судить и по виноградникам – исторической культуре, которой всегда уделяли внимание в Республике Крым и в постсоветское время, и сейчас. И в садоводстве тоже произошли огромные изменения, выросли площади садов", – рассказал гость эфира.
Сегодня в Крыму, обозначил собеседник, 30 тысяч гектаров занимают виноградники, 26 тысяч из них уже плодоносят.
"За 2025 год было высажено 900 тысяч гектаров виноградников, 400 тысяч гектаров садов. Это большие цифры, большая работа, которая проделана нашими тружениками сельского хозяйства", – отметил Рогатин.
Спикер пояснил, что есть несколько причин для приоритетного развития виноградарства и садоводства в Крыму.
"Крым географически так находится, что эти культуры очень комфортно здесь себя чувствуют, дают хорошие урожаи и качественную, вкусную продукцию", – сказал аграрий.
Кроме того, пояснил он, крымское виноделие сегодня нуждается в сырье и мощностях для переработки винограда, а также необходимо увеличение площадей.
"Крымская продукция попадает на выставки и занимает призовые места. Это говорит о том, что продукция востребована, нужна, и мы можем поставлять ее жителям России. Это мы делаем, над этими работаем", – сказал собеседник.
По словам председателя госкомитета, большие изменения произошли за указанный период и в других отраслях сельского хозяйства. Увеличивается количество теплиц закрытого грунта, где выращиваются помидоры, огурцы, клубника. Растет количество баз хранения, эта работа продолжается и сейчас, идет реконструкция, строительство новых хранилищ. Большая работа проводится в отрасли виноделия, где происходит строительство новых заводов и реконструкция прежних.
"Во всех направлениях сельского хозяйства произошли большие изменения, и они будут происходить, потому что поставлена серьезная задача президентом нашей страны – к 2030 году на 25% увеличить производство сельскохозяйственной продукции", – напомнил представитель отрасли.
Василий Рогатин также рассказал, что на 2026 год со стороны государства заложена поддержка в размере 2,6 миллиарда рублей. В основном деньги буду направлены на развитие двух сельхоз отраслей: на виноградарство – около 860 миллионов рублей, порядка 600 миллионов – на садоводство.
Гость эфира напомнил, что ушедший 2025 год был сложным для аграриев, и поблагодарил тружеников сельского хозяйства, которые провели огромнейшую работу. Также спикер выразил надежду, что наступивший 2026 год будет благоприятным для аграриев, и отметил, что для этого есть все предпосылки.
"Это видно по тем осадкам, которые мы очень долго ждали. Крым был без осадков практически весь 2025 год. Теперь эти осадки есть. И сегодня хорошие виды на зерновые, готовятся к севу яровых культур, который начнется уже в феврале-марте. Поэтому наша задача – собрать достойный урожай, чтобы нам хватило нашей продукции для жителей Крыма в 2026 году", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.