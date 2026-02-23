https://crimea.ria.ru/20260223/sady-i-vinogradniki-kak-razvivaetsya-agropromyshlennyy-kompleks-v-krymu-1152697632.html

Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму

Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму

2026-02-23

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. 54 миллиарда рублей инвестировано за период с 2014 по 2025 год в агропромышленный комплекс Республики Крым. Какие улучшения в сельском хозяйстве полуострова произошли благодаря этому – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Сегодня в Крыму, обозначил собеседник, 30 тысяч гектаров занимают виноградники, 26 тысяч из них уже плодоносят."За 2025 год было высажено 900 тысяч гектаров виноградников, 400 тысяч гектаров садов. Это большие цифры, большая работа, которая проделана нашими тружениками сельского хозяйства", – отметил Рогатин.Спикер пояснил, что есть несколько причин для приоритетного развития виноградарства и садоводства в Крыму."Крым географически так находится, что эти культуры очень комфортно здесь себя чувствуют, дают хорошие урожаи и качественную, вкусную продукцию", – сказал аграрий.Кроме того, пояснил он, крымское виноделие сегодня нуждается в сырье и мощностях для переработки винограда, а также необходимо увеличение площадей.По словам председателя госкомитета, большие изменения произошли за указанный период и в других отраслях сельского хозяйства. Увеличивается количество теплиц закрытого грунта, где выращиваются помидоры, огурцы, клубника. Растет количество баз хранения, эта работа продолжается и сейчас, идет реконструкция, строительство новых хранилищ. Большая работа проводится в отрасли виноделия, где происходит строительство новых заводов и реконструкция прежних.Василий Рогатин также рассказал, что на 2026 год со стороны государства заложена поддержка в размере 2,6 миллиарда рублей. В основном деньги буду направлены на развитие двух сельхоз отраслей: на виноградарство – около 860 миллионов рублей, порядка 600 миллионов – на садоводство.Гость эфира напомнил, что ушедший 2025 год был сложным для аграриев, и поблагодарил тружеников сельского хозяйства, которые провели огромнейшую работу. Также спикер выразил надежду, что наступивший 2026 год будет благоприятным для аграриев, и отметил, что для этого есть все предпосылки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

