Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение

Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков сервиса, суточное размещение в Ялте в среднем обойдется в 5153 рубля. Средняя продолжительность отдыха компаниями составляет 5 ночей.При этом на первом месте рейтинга Москва со средним чеком за номер в 6878 рублей, на втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 4925 и 5360 рублей соответственно.Также в десятку вошли Казань – 5674 рубля, Краснодар – 4446, Красная Поляна – 10692, Архыз – 18596 рублей, Майкоп и Домбай, где за суточное размещение в среднем просят 3104 и 10825 рублей.Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отеляхРоссияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль

