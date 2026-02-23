https://crimea.ria.ru/20260223/putin-vruchaet-gosnagrady-geroyam-rossii-1153420919.html

Путин вручает госнаграды Героям России

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Церемония награждения проходит в Кремле.Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину, подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву, старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.Также медали "Золотая Звезда" от президента получат генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин, лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко, полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества – подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.На церемонии награждения Путин отметил, что бойцы ВС РФ действуют слаженно и четко в зоне СВО, а Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость. Президент назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне спецоперации и отметил, что они твердо стоят за страну.И подчеркнул, что грамотные и смелые действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.Президент поблагодарил Героев России за службу Отечеству и попросил передать искренние слова поддержки родным и близким героев спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

