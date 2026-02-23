https://crimea.ria.ru/20260223/putin-vruchaet-gosnagrady-geroyam-rossii-1153420919.html
Путин вручает госнаграды Героям России
Путин вручает госнаграды Героям России - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Путин вручает госнаграды Героям России
Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества... РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Церемония награждения проходит в Кремле.Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину, подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву, старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.Также медали "Золотая Звезда" от президента получат генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин, лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко, полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества – подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.На церемонии награждения Путин отметил, что бойцы ВС РФ действуют слаженно и четко в зоне СВО, а Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость. Президент назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне спецоперации и отметил, что они твердо стоят за страну.И подчеркнул, что грамотные и смелые действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.Президент поблагодарил Героев России за службу Отечеству и попросил передать искренние слова поддержки родным и близким героев спецоперации.
россия
Путин вручает госнаграды Героям России
Путин вручает государственные награды Героям России
11:28 23.02.2026 (обновлено: 11:38 23.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Церемония награждения проходит в Кремле.
Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину, подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву, старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.
Также медали "Золотая Звезда" от президента получат генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин, лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко, полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.
Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества – подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.
На церемонии награждения Путин отметил, что бойцы ВС РФ действуют слаженно и четко в зоне СВО, а Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость. Президент назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне спецоперации и отметил, что они твердо стоят за страну.
"Мы понимаем, дорогие товарищи, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно, четко", – сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
И подчеркнул, что грамотные и смелые действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.
Президент поблагодарил Героев России за службу Отечеству и попросил передать искренние слова поддержки родным и близким героев спецоперации.
