Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

2026-02-23T08:00

2026-02-23T08:00

2026-02-23T08:00

владимир путин (политик)

россия

праздники и памятные даты

армия и флот

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником.И подчеркнул, что из поколения в поколение народ бережно хранит память о каждой странице ратной летописи Отечества – она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами.Лидер РФ напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и отметил, что страна чтит эту священную сплоченность и знает, что испокон веков на защиту государства поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы, сказал Путин.И подчеркнул, что современное поколение российских воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы РФ представители всех народов огромной страны.Глава государства отметил, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота страны с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы российской промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний.Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, подчеркнул Путин.И отметил, что будет качественно наращиваться потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил РФ, повышаться их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. Также будут наращиваться темпы разработки перспективных систем для ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2026

Новости

