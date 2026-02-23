Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с... РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником.И подчеркнул, что из поколения в поколение народ бережно хранит память о каждой странице ратной летописи Отечества – она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами.Лидер РФ напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и отметил, что страна чтит эту священную сплоченность и знает, что испокон веков на защиту государства поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы, сказал Путин.И подчеркнул, что современное поколение российских воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы РФ представители всех народов огромной страны.Глава государства отметил, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота страны с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы российской промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний.Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, подчеркнул Путин.И отметил, что будет качественно наращиваться потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил РФ, повышаться их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. Также будут наращиваться темпы разработки перспективных систем для ВС РФ.
владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

08:00 23.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В России отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником.
"23 февраля отмечается в нашей стране уже многие десятилетия как один из самых значимых государственных праздников. Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", – сказал Путин.
И подчеркнул, что из поколения в поколение народ бережно хранит память о каждой странице ратной летописи Отечества – она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами.
Лидер РФ напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и отметил, что страна чтит эту священную сплоченность и знает, что испокон веков на защиту государства поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы, сказал Путин.
И подчеркнул, что современное поколение российских воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы РФ представители всех народов огромной страны.
"В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда", – сказал президент.
Глава государства отметил, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота страны с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы российской промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний.
Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, подчеркнул Путин.
И отметил, что будет качественно наращиваться потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил РФ, повышаться их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. Также будут наращиваться темпы разработки перспективных систем для ВС РФ.
"Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким! Народ России – с вами. И верит в вас. С праздником!" – подытожил глава государства.
