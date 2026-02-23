https://crimea.ria.ru/20260223/putin-i-belousov-vozlozhili-venki-k-mogile-neizvestnogo-soldata-1153421481.html
Путин и Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Путин и Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Путин и Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T12:27
2026-02-23T12:27
2026-02-23T12:27
новости
владимир путин (политик)
андрей белоусов
праздники и памятные даты
память
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания.Вместе с ним в церемонии принял участие министр обороны России Андрей Белоусов.Возложение венков у кремлевской стены в Александровском саду – ежегодная традиция российского президента, которая призвана почтить память павших защитников Родины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
