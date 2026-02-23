После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым

https://crimea.ria.ru/20260223/posle-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-vse-poezda-pribyli-na-stantsii-kryma-1153430595.html
2026-02-23T17:35
2026-02-23T17:35
2026-02-23T18:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, опаздывавшие из-за перекрытия Крымского моста ночью и в первой половине дня в понедельник прибыли в пункты назначения на полуострове, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На Крымскому мосту трижды перекрывали движение минувшей ночью и утром, а также днем в понедельник.По состоянию на 17:00 следуют с задержкой поезда "Таврия" из Крыма составы:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля – задерживается на 2,5 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля – задерживается на один час;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля – задерживается на 2 часа.Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения, проинформировали в компании-перевозчике.️ И предупредили, что ожидается задержка поезда №28 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя: ориентировочно состав отправится в 18:00 часов.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также предупредил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли на станции полуострова
17:35 23.02.2026 (обновлено: 18:15 23.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, опаздывавшие из-за перекрытия Крымского моста ночью и в первой половине дня в понедельник прибыли в пункты назначения на полуострове, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
На Крымскому мосту трижды перекрывали движение
минувшей ночью и утром, а также днем в понедельник
.
"Все поезда в Крым, которые ранее опаздывали по причине закрытия движения по Крымскому мосту, введены в график или прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.
По состоянию на 17:00 следуют с задержкой поезда "Таврия" из Крыма составы:
№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля – задерживается на 2,5 часа;
№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля – задерживается на один час;
№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля – задерживается на 2 часа.
Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения, проинформировали в компании-перевозчике.️ И предупредили, что ожидается задержка поезда №28 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя: ориентировочно состав отправится в 18:00 часов.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также предупредил перевозчик.
