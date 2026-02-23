https://crimea.ria.ru/20260223/posle-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-vse-poezda-pribyli-na-stantsii-kryma-1153430595.html

После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым

После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2026

После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым

Все поезда в Крым, опаздывавшие из-за перекрытия Крымского моста ночью и в первой половине дня в понедельник прибыли в пункты назначения на полуострове,... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T17:35

2026-02-23T17:35

2026-02-23T18:15

новости крыма

крым

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/30/1117763039_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_b58c069021ff8c8137d8d8cd61b0abcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, опаздывавшие из-за перекрытия Крымского моста ночью и в первой половине дня в понедельник прибыли в пункты назначения на полуострове, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На Крымскому мосту трижды перекрывали движение минувшей ночью и утром, а также днем в понедельник.По состоянию на 17:00 следуют с задержкой поезда "Таврия" из Крыма составы:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля – задерживается на 2,5 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля – задерживается на один час;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля – задерживается на 2 часа.Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения, проинформировали в компании-перевозчике.️ И предупредили, что ожидается задержка поезда №28 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя: ориентировочно состав отправится в 18:00 часов.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также предупредил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железная дорога