После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ). РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T13:30
2026-02-23T13:37
новости крыма
поезд "таврия"
крым
железная дорога
гранд сервис экспресс
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На Крымскому мосту трижды перекрывали движение минувшей ночью и утром, транспортный переход через Керченский пролив был открыт в 11:04.На 13:00 МСК в Крым:№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2 часа;№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 6 часов;№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля задержка 6 часов;№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 5 часов.Из Крыма:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 2 часа;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 1,5 часа.Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов

После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов на срок до 6 часов

13:30 23.02.2026 (обновлено: 13:37 23.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
На Крымскому мосту трижды перекрывали движение минувшей ночью и утром, транспортный переход через Керченский пролив был открыт в 11:04.
"Из-за временной остановки движения по Крымскому мосту следуют с задержкой поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
На 13:00 МСК в Крым:
№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2 часа;
№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 6 часов;
№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля задержка 6 часов;
№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 5 часов.
Из Крыма:
№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа;
№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 2 часа;
№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 1,5 часа.
Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
