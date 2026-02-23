https://crimea.ria.ru/20260223/posle-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-mostu-zaderzhivayutsya-sem-poezdov-1153422458.html

После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов

После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На Крымскому мосту трижды перекрывали движение минувшей ночью и утром, транспортный переход через Керченский пролив был открыт в 11:04.На 13:00 МСК в Крым:№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2 часа;№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 6 часов;№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля задержка 6 часов;№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 5 часов.Из Крыма:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 2 часа;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 1,5 часа.Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

