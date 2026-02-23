https://crimea.ria.ru/20260223/posle-ostanovki-dvizheniya-po-krymskomu-mostu-zaderzhivayutsya-sem-poezdov-1153422458.html
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ). РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T13:30
2026-02-23T13:30
2026-02-23T13:37
новости крыма
поезд "таврия"
крым
железная дорога
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b8e0fbcc7256dc92de348e384a7c887c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).На Крымскому мосту трижды перекрывали движение минувшей ночью и утром, транспортный переход через Керченский пролив был открыт в 11:04.На 13:00 МСК в Крым:№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2 часа;№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 6 часов;№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля задержка 6 часов;№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 5 часов.Из Крыма:№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа;№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 2 часа;№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 1,5 часа.Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_de474414371be7cc802098597024f063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, поезд "таврия", крым, железная дорога, гранд сервис экспресс
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов на срок до 6 часов
13:30 23.02.2026 (обновлено: 13:37 23.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов крымского сообщения задерживаются в пути. Это связано с длительным перекрытием Крымского моста, сообщает Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ).
На Крымскому мосту трижды перекрывали движение
минувшей ночью и утром, транспортный переход через Керченский пролив был открыт
в 11:04.
"Из-за временной остановки движения по Крымскому мосту следуют с задержкой поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
На 13:00 МСК в Крым:
№092/091 Москва – Севастополь отправлением 21 февраля задерживается на 2 часа;
№316/315 Адлер – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 6 часов;
№195/196 Москва – Симферополь отправлением 21 февраля задержка 6 часов;
№028/027 Москва – Симферополь отправлением 22 февраля задержка 5 часов.
Из Крыма:
№328/327 Симферополь – Кисловодск отправлением 22 февраля задерживается на 3 часа;
№078/077 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 22 февраля задерживается на 2 часа;
№196/195 Симферополь – Москва отправлением 22 февраля задерживается на 1,5 часа.
Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.