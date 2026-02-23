https://crimea.ria.ru/20260223/pomoschi-ne-poluchit-slovakiya-ostanovila-postavki-elektroenergii-na-ukrainu-1153433458.html
Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с сегодняшнего дня, если Украина обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T20:32
2026-02-23T20:32
2026-02-23T20:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с сегодняшнего дня, если Украина обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит.Премьер сообщил, что соответствующие распоряжение в понедельник он озвучил на встрече с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии).Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
Словакия прекратила поставки электроэнергии на Украину
20:32 23.02.2026 (обновлено: 20:45 23.02.2026)