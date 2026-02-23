https://crimea.ria.ru/20260223/polsha-khochet-stat-khabom-po-vosstanovleniyu-ukrainy-1153423560.html

Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины

2026-02-23T20:47

польша

новости

европейский союз (ес)

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.При этом он отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом как экономические интересы, так и историко-культурные – например, те, что связаны с эксгумацией жертв Волынской резни. "Эти интересы должны быть четко сформулированы", – сказал он.Также спикер сейма заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз. Он пообещал, в частности, помочь Украине получать деньги из бюджета ЕС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит УкраинеВ России подняли на смех новые претензии ПольшиВ Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины

польша

украина

2026

