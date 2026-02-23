Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/polsha-khochet-stat-khabom-po-vosstanovleniyu-ukrainy-1153423560.html
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве,... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T20:47
2026-02-23T20:47
польша
новости
европейский союз (ес)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0f/1123236362_0:268:2692:1782_1920x0_80_0_0_6b701262a7f98044ac8aeea3f93283ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.При этом он отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом как экономические интересы, так и историко-культурные – например, те, что связаны с эксгумацией жертв Волынской резни. "Эти интересы должны быть четко сформулированы", – сказал он.Также спикер сейма заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз. Он пообещал, в частности, помочь Украине получать деньги из бюджета ЕС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит УкраинеВ России подняли на смех новые претензии ПольшиВ Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0f/1123236362_0:15:2692:2034_1920x0_80_0_0_b805c8ec1cb374feb2bc81c4e76896a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, новости, европейский союз (ес), украина
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины

Польша хочет быть главным организатором восстановления Украины

20:47 23.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.

"Польша на данный момент является страной, которая является хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения. Почему Польша не должна стремиться быть центром восстановления Украины?" – цитирует спикера польского сейма РИА Новости.

При этом он отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом как экономические интересы, так и историко-культурные – например, те, что связаны с эксгумацией жертв Волынской резни. "Эти интересы должны быть четко сформулированы", – сказал он.
Также спикер сейма заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз. Он пообещал, в частности, помочь Украине получать деньги из бюджета ЕС.

"Благодаря нашему опыту вы войдете в Европейский союз как можно скорее. Мы поможем вам во всех делах, связанных с получением финансовых средств для Украины, в том числе средств Европейского союза", – сказал польский спикер.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
В России подняли на смех новые претензии Польши
В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
 
ПольшаНовостиЕвропейский Союз (ЕС)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
21:28Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
21:09На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
20:47Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
20:32Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
20:23Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
20:16Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
20:08В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
19:56Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
19:31Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
19:10Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
18:52Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
18:45В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:37В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:28В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
18:10Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение
17:55Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
17:35После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Лента новостейМолния