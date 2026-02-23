https://crimea.ria.ru/20260223/polsha-khochet-stat-khabom-po-vosstanovleniyu-ukrainy-1153423560.html
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве,... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T20:47
2026-02-23T20:47
2026-02-23T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.При этом он отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом как экономические интересы, так и историко-культурные – например, те, что связаны с эксгумацией жертв Волынской резни. "Эти интересы должны быть четко сформулированы", – сказал он.Также спикер сейма заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз. Он пообещал, в частности, помочь Украине получать деньги из бюджета ЕС.
Польша хочет быть главным организатором восстановления Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины так же, как была и есть хабом по поставкам Киеву оружия. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Киеве, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
"Польша на данный момент является страной, которая является хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения. Почему Польша не должна стремиться быть центром восстановления Украины?" – цитирует спикера польского сейма РИА Новости.
При этом он отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом как экономические интересы, так и историко-культурные – например, те, что связаны с эксгумацией жертв Волынской резни. "Эти интересы должны быть четко сформулированы", – сказал он.
Также спикер сейма заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз. Он пообещал, в частности, помочь Украине получать деньги из бюджета ЕС.
"Благодаря нашему опыту вы войдете в Европейский союз как можно скорее. Мы поможем вам во всех делах, связанных с получением финансовых средств для Украины, в том числе средств Европейского союза", – сказал польский спикер.
