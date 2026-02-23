Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Погода в Крыму 23 февраля
Погода в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Погода в Крыму 23 февраля
В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T00:01
2026-02-23T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут -1...+5, днем на Южном берегу потеплеет - до +9, в остальных городах - до +7.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
Погода в Крыму 23 февраля

Погода в Крыму 23 февраля

00:01 23.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на ЮБК до +5; днем +4…+9", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут -1...+5, днем на Южном берегу потеплеет - до +9, в остальных городах - до +7.
