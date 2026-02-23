https://crimea.ria.ru/20260223/pogoda-v-krymu-23-fevralya-1153392483.html

Погода в Крыму 23 февраля

В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

2026-02-23T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут -1...+5, днем на Южном берегу потеплеет - до +9, в остальных городах - до +7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

