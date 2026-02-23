https://crimea.ria.ru/20260223/pogoda-v-krymu-23-fevralya-1153392483.html
Погода в Крыму 23 февраля
Погода в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Погода в Крыму 23 февраля
В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T00:01
2026-02-23T00:01
2026-02-23T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153239049_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fd93b1a292a04c8472c5a7fc4139a458.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут -1...+5, днем на Южном берегу потеплеет - до +9, в остальных городах - до +7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153239049_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b52a21de1099eb1e546360c89bbde11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Погода в Крыму 23 февраля
Погода в Крыму 23 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на ЮБК до +5; днем +4…+9", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут -1...+5, днем на Южном берегу потеплеет - до +9, в остальных городах - до +7.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.