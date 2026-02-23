https://crimea.ria.ru/20260223/oblomki-vysokoskorostnoy-tseli-upali-na-obekt-energetiki-v-voronezhe-1153413941.html
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T07:27
2026-02-23T07:27
2026-02-23T07:52
воронеж
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_a2fe0e386d02c290716a8d6ea9cdb623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор Александр Гусев.В двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей, проинформировал губернатор. И подчеркнул, что никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/nochyu-vsu-nanesli-massirovannye-raketnye-udary-po-belgorodu-1153412868.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2877ff61221a786e44731945d3074cec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики – губернатор
07:27 23.02.2026 (обновлено: 07:52 23.02.2026)