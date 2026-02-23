https://crimea.ria.ru/20260223/oblomki-vysokoskorostnoy-tseli-upali-na-obekt-energetiki-v-voronezhe-1153413941.html

Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже

Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже

Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23

2026-02-23T07:27

2026-02-23T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор Александр Гусев.В двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей, проинформировал губернатор. И подчеркнул, что никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

