Рейтинг@Mail.ru
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/oblomki-vysokoskorostnoy-tseli-upali-na-obekt-energetiki-v-voronezhe-1153413941.html
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T07:27
2026-02-23T07:52
воронеж
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_a2fe0e386d02c290716a8d6ea9cdb623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор Александр Гусев.В двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей, проинформировал губернатор. И подчеркнул, что никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/nochyu-vsu-nanesli-massirovannye-raketnye-udary-po-belgorodu-1153412868.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2877ff61221a786e44731945d3074cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже

В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики – губернатор

07:27 23.02.2026 (обновлено: 07:52 23.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМигалка на крыше автомобиля полиции
Мигалка на крыше автомобиля полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже – в городе были зафиксированы проблемы с энергоснабжением, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над городом и восемью районами области были обнаружены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов и одна высокоскоростная цель. Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей, проинформировал губернатор. И подчеркнул, что никто не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мигалка полиции
07:00
ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
08:00Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
07:52152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
07:43Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
07:27Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
07:00ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
00:14В Севастополе звучит воздушная тревога
00:10Крымский мост перекрыт
00:01Погода в Крыму 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
23:28Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России
22:46В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
21:56Новый раунд переговоров и ядерная угроза Эстонии: главное за день
21:51Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
21:39Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии
21:19360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
21:05Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
20:41Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
20:10Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям
19:45"Не увидать родной земли": трагедия британцев в музыкальном металле
Лента новостейМолния