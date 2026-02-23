https://crimea.ria.ru/20260223/novosti-svo-1350-soldat-vsu-i-naemnikov-unichtozhila-armiya-rossii-za-sutki-1153423003.html
Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, улучшая тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T14:07
2026-02-23T14:07
2026-02-23T14:07
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, улучшая тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции и уничтожая противника в живой силе и нанося урон его техническому обеспечению.Как следует из сводки Министерства обороны России, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области – в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Александровка ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка ДНР, передает минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области.Общее количество потерь за сутки у ВСУ – более 1350 боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
Новости СВО – более 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, улучшая тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции и уничтожая противника в живой силе и нанося урон его техническому обеспечению.
Как следует из сводки Министерства обороны России, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области – в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Александровка ДНР.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка ДНР, передает минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области.
Общее количество потерь за сутки у ВСУ – более 1350 боевиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.