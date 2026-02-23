Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, улучшая тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, улучшая тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции и уничтожая противника в живой силе и нанося урон его техническому обеспечению.Как следует из сводки Министерства обороны России, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области – в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Александровка ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка ДНР, передает минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области.Общее количество потерь за сутки у ВСУ – более 1350 боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, улучшая тактическое положение, занимая более выгодные рубежи и позиции и уничтожая противника в живой силе и нанося урон его техническому обеспечению.
Как следует из сводки Министерства обороны России, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области – в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Александровка ДНР.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка ДНР, передает минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области.
Общее количество потерь за сутки у ВСУ – более 1350 боевиков.
