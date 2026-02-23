ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу

https://crimea.ria.ru/20260223/nochyu-vsu-nanesli-massirovannye-raketnye-udary-po-belgorodu-1153412868.html
2026-02-23
2026-02-23T07:00
2026-02-23T07:07
07:00 23.02.2026 (обновлено: 07:07 23.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу – серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, есть перебои с подачей электричества, воды и тепла в дома жителей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
И проинформировал, что есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.
В Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. Также от удара БПЛА повреждена техника на территории производственного предприятия.
В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово – кровли частных домовладений.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Оперативные службы продолжают работать на местах.
