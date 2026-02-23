Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/nochyu-vsu-nanesli-massirovannye-raketnye-udary-po-belgorodu-1153412868.html
ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу - РИА Новости Крым, 23.02.2026
ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу – серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, есть... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T07:00
2026-02-23T07:07
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу – серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, есть перебои с подачей электричества, воды и тепла в дома жителей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И проинформировал, что есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.В Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. Также от удара БПЛА повреждена техника на территории производственного предприятия.В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово – кровли частных домовладений.Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Оперативные службы продолжают работать на местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу

Массированные ракетные удары по Белгороду и округу нанесли ночью киевские боевики

07:00 23.02.2026 (обновлено: 07:07 23.02.2026)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу – серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, есть перебои с подачей электричества, воды и тепла в дома жителей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

И проинформировал, что есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.
В Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. Также от удара БПЛА повреждена техника на территории производственного предприятия.
В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово – кровли частных домовладений.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Оперативные службы продолжают работать на местах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вячеслав ГладковБелгородБелгородская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед Отчеством
08:00Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
07:52152 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
07:43Более 60 миллионов человек в США оказались в зоне ЧП из-за снежной бури
07:27Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже
07:00ВСУ ночью нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и округу
00:14В Севастополе звучит воздушная тревога
00:10Крымский мост перекрыт
00:01Погода в Крыму 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
23:28Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России
22:46В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
21:56Новый раунд переговоров и ядерная угроза Эстонии: главное за день
21:51Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
21:39Землетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии
21:19360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
21:05Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
20:41Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
20:10Родителей и учеников будут наказывать за неуважение к учителям
19:45"Не увидать родной земли": трагедия британцев в музыкальном металле
Лента новостейМолния