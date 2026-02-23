Рейтинг@Mail.ru
Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260223/nestandartnyy-podkhod-ekskursovody-kryma-predlagayut-avtorskie-ekskursii-1152757926.html
Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
Крым многогранен и неизвестен до конца не только туристам, но и его жителям. Новые грани полуострова для гостей и тех, кто проживает на полуострове, открывают... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T21:48
2026-02-23T21:58
радио "спутник в крыму"
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
крым курортный
мнения
экскурсии
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111073/74/1110737456_0:211:840:684_1920x0_80_0_0_5dc3471aea8a39eb923228013528751f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Крым многогранен и неизвестен до конца не только туристам, но и его жителям. Новые грани полуострова для гостей и тех, кто проживает на полуострове, открывают профессиональные экскурсоводы и гиды в уникальных авторских экскурсиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник Туристско-информационного центра Крыма Любовь Колесник.Она также поделилась, что сейчас туристы ориентированы не только на пляжный или оздоровительный отдых. Главной составляющей визита в Крым является познание нового."Независимо от того, человек приехал в Крым на лечение, к родственникам либо полюбоваться морем, он интересуется экскурсиями. Люди приезжают сюда многократно, у многих есть воспоминания, как они были здесь в детстве, в юности, и они приезжают еще раз, чтобы увидеть что-то новое, раскрыть Крым в других ракурсах, им хочется интересного, необычного", – сказала гостья эфира.На сегодняшний день, по словам спикера, гостям полуострова предложен большой ассортимент авторских экскурсий."Есть авторские экскурсии на Мангуп, которые показывают картины того, что там происходило. То есть вы не только проходите по всей локации с красивыми видами, но и можете здесь и сейчас увидеть как это выглядит, потому что гиды используют все больше технических средств, что расширяет возможности", – рассказала начальник Туристско-информационного центра РК.По ее информации, в Ялте появилась экскурсия "Масонская Ялта", пользующаяся высокой популярностью среди гостей республики."Кроме того, у нас есть экскурсии по Евпатории, когда гости, гуляя по старинным улочкам, неожиданно для себя видят изображение на проекторе. Они видят быт народа, про который им только что рассказывали, видят "оживленные" фотографии. И это все происходит здесь и сейчас. Конечно, это привлекает гостей. Например, можно спуститься в пещеру или понаблюдать в телескоп за звездным небом во время ночевки в палатке. Это тоже яркие впечатления. И таких возможностей в Крыму на протяжении всего года огромное количество", – перечислила собеседница.Активно развивается в Крыму и гастротуризм, добавила Любовь Колесник. "Он в республиканской программе был хорошо поддержан и прошли обучение большое количество гидов. Это направление тоже не может не включить в себя авторские экскурсии", – сказала спикер.По наблюдению и опыту специалистов отрасли, когда гости возвращаются в Крым снова, они часто просят организовать экскурсии именно с тем гидом, который их почувствовал, и был в той теме, которую они выбрали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
https://crimea.ria.ru/20250911/studenty-kryma-smogut-rabotat-ekskursovodami-posle-uspeshnoy-attestatsii-1149375524.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111073/74/1110737456_0:49:847:684_1920x0_80_0_0_7dea06a4aa30a0019717f0df65fb397c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, мнения, экскурсии, история
Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии

Авторские экскурсии популяризируют Крым и привлекают все больше туристов – мнение

21:48 23.02.2026 (обновлено: 21:58 23.02.2026)
 
© Фото отдела по связям с общественностью и СМИ администрации ЕвпаторииЭкскурсия в Евпатории
Экскурсия в Евпатории
© Фото отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Крым многогранен и неизвестен до конца не только туристам, но и его жителям. Новые грани полуострова для гостей и тех, кто проживает на полуострове, открывают профессиональные экскурсоводы и гиды в уникальных авторских экскурсиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник Туристско-информационного центра Крыма Любовь Колесник.

"Авторские экскурсии раскрывают Крым с другой стороны. Более глубоко, более самобытно, абсолютно удивительным образом показывая знакомые вещи либо совсем новые маршруты", – выразила мнение собеседница.

Она также поделилась, что сейчас туристы ориентированы не только на пляжный или оздоровительный отдых. Главной составляющей визита в Крым является познание нового.
"Независимо от того, человек приехал в Крым на лечение, к родственникам либо полюбоваться морем, он интересуется экскурсиями. Люди приезжают сюда многократно, у многих есть воспоминания, как они были здесь в детстве, в юности, и они приезжают еще раз, чтобы увидеть что-то новое, раскрыть Крым в других ракурсах, им хочется интересного, необычного", – сказала гостья эфира.
На сегодняшний день, по словам спикера, гостям полуострова предложен большой ассортимент авторских экскурсий.
"Есть авторские экскурсии на Мангуп, которые показывают картины того, что там происходило. То есть вы не только проходите по всей локации с красивыми видами, но и можете здесь и сейчас увидеть как это выглядит, потому что гиды используют все больше технических средств, что расширяет возможности", – рассказала начальник Туристско-информационного центра РК.
По ее информации, в Ялте появилась экскурсия "Масонская Ялта", пользующаяся высокой популярностью среди гостей республики.
"Кроме того, у нас есть экскурсии по Евпатории, когда гости, гуляя по старинным улочкам, неожиданно для себя видят изображение на проекторе. Они видят быт народа, про который им только что рассказывали, видят "оживленные" фотографии. И это все происходит здесь и сейчас. Конечно, это привлекает гостей. Например, можно спуститься в пещеру или понаблюдать в телескоп за звездным небом во время ночевки в палатке. Это тоже яркие впечатления. И таких возможностей в Крыму на протяжении всего года огромное количество", – перечислила собеседница.
Активно развивается в Крыму и гастротуризм, добавила Любовь Колесник. "Он в республиканской программе был хорошо поддержан и прошли обучение большое количество гидов. Это направление тоже не может не включить в себя авторские экскурсии", – сказала спикер.
По наблюдению и опыту специалистов отрасли, когда гости возвращаются в Крым снова, они часто просят организовать экскурсии именно с тем гидом, который их почувствовал, и был в той теме, которую они выбрали.
"Мы понимаем, что гиды часто проводят экскурсии по всему Крыму по разным направлениям, но важно суметь так расположить к себе людей, так понять их запрос, услышать все их пожелания и отреагировать на них, чтобы свою авторскую экскурсию предложить и подать в том формате, каком они хотели. Это удовлетворяет спрос и заставляет людей вернуться и рекомендовать другим приехать в Крым и увидеть что-то новое", – подытожила эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
Экскурсия по маршруту Цитадель форта Тотлебен - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
11 сентября 2025, 17:51
Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОтдых в КрымуТуризм в КрымуКрым курортныйМненияЭкскурсииИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
21:28Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
21:09На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
20:47Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
20:32Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
20:23Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
20:16Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
20:08В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
19:56Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
19:31Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
19:10Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
18:52Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
18:45В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:37В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:28В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
18:10Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение
17:55Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
17:35После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Лента новостейМолния