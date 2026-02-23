https://crimea.ria.ru/20260223/nestandartnyy-podkhod-ekskursovody-kryma-predlagayut-avtorskie-ekskursii-1152757926.html

Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии

Крым многогранен и неизвестен до конца не только туристам, но и его жителям. Новые грани полуострова для гостей и тех, кто проживает на полуострове, открывают...

2026-02-23T21:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Крым многогранен и неизвестен до конца не только туристам, но и его жителям. Новые грани полуострова для гостей и тех, кто проживает на полуострове, открывают профессиональные экскурсоводы и гиды в уникальных авторских экскурсиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник Туристско-информационного центра Крыма Любовь Колесник.Она также поделилась, что сейчас туристы ориентированы не только на пляжный или оздоровительный отдых. Главной составляющей визита в Крым является познание нового."Независимо от того, человек приехал в Крым на лечение, к родственникам либо полюбоваться морем, он интересуется экскурсиями. Люди приезжают сюда многократно, у многих есть воспоминания, как они были здесь в детстве, в юности, и они приезжают еще раз, чтобы увидеть что-то новое, раскрыть Крым в других ракурсах, им хочется интересного, необычного", – сказала гостья эфира.На сегодняшний день, по словам спикера, гостям полуострова предложен большой ассортимент авторских экскурсий."Есть авторские экскурсии на Мангуп, которые показывают картины того, что там происходило. То есть вы не только проходите по всей локации с красивыми видами, но и можете здесь и сейчас увидеть как это выглядит, потому что гиды используют все больше технических средств, что расширяет возможности", – рассказала начальник Туристско-информационного центра РК.По ее информации, в Ялте появилась экскурсия "Масонская Ялта", пользующаяся высокой популярностью среди гостей республики."Кроме того, у нас есть экскурсии по Евпатории, когда гости, гуляя по старинным улочкам, неожиданно для себя видят изображение на проекторе. Они видят быт народа, про который им только что рассказывали, видят "оживленные" фотографии. И это все происходит здесь и сейчас. Конечно, это привлекает гостей. Например, можно спуститься в пещеру или понаблюдать в телескоп за звездным небом во время ночевки в палатке. Это тоже яркие впечатления. И таких возможностей в Крыму на протяжении всего года огромное количество", – перечислила собеседница.Активно развивается в Крыму и гастротуризм, добавила Любовь Колесник. "Он в республиканской программе был хорошо поддержан и прошли обучение большое количество гидов. Это направление тоже не может не включить в себя авторские экскурсии", – сказала спикер.По наблюдению и опыту специалистов отрасли, когда гости возвращаются в Крым снова, они часто просят организовать экскурсии именно с тем гидом, который их почувствовал, и был в той теме, которую они выбрали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

