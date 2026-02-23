Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T09:07
2026-02-23T09:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря и еще один – над территорией Республики Адыгея, уточнили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов

Над Азовским морем и Адыгеей перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ за час

09:07 23.02.2026 (обновлено: 09:13 23.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7:00 мск до 8:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Пять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря и еще один – над территорией Республики Адыгея, уточнили в российском военном ведомстве.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
