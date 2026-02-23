https://crimea.ria.ru/20260223/nad-azovskim-morem-i-adygeey-za-chas-sbili-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1153415212.html
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов
Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T09:07
2026-02-23T09:07
2026-02-23T09:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря и еще один – над территорией Республики Адыгея, уточнили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:07 23.02.2026 (обновлено: 09:13 23.02.2026)