Над Азовским морем и Адыгеей за час ликвидировали шесть украинских дронов

Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в понедельник ликвидировали шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря и еще один – над территорией Республики Адыгея, уточнили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

