https://crimea.ria.ru/20260223/nachinaetsya-velikiy-post-chto-vazhno-znat--1127208711.html
Начинается Великий пост: что важно знать
Начинается Великий пост: что важно знать - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Начинается Великий пост: что важно знать
Великий пост, который предшествует празднику Светлого Христова Воскресения, призван духовно подготовить верующих к Пасхе. В этом году он продлится с 23 февраля... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T11:48
2026-02-23T11:48
2026-02-23T11:48
религия
общество
рпц (русская православная церковь)
россия
в мире
история
христианство
крым
симферопольская и крымская епархия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111836/96/1118369628_0:41:1620:952_1920x0_80_0_0_c2a5a8ea094e84f4dc1f09efffe8212e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Ирина Мезенцева. Великий пост, который предшествует празднику Светлого Христова Воскресения, призван духовно подготовить верующих к Пасхе. В этом году он продлится с 23 февраля по 12 апреля. В этот период люди сознательно и добровольно ограничивают себя в удовольствиях, стараются избавиться от вредных привычек и зависимостей. Все для того, чтобы укрепить свои духовные силы. Это время покаяния, раздумий и молитв, отказа не только от определенной пищи, но от всех вредных привычек и увеселений. Душу и тело укрепляют молитвой и воздержанием от скоромной пищи.Пост – это время добрых делПо его словам, во время поста важно правильно выстроить свой график, чтобы иметь возможность больше молиться, читать Священное Писание и совершать добрые дела милосердия как раз на те средства, которые получается экономить путем ограничения себя в пище."Так происходит обновление души, ума и сердца. Мы участвуем в таинствах исповеди и святого причастия и получаем исцеление души и тела", – убежден священнослужитель.Традиции Великого постаУсловно Великий пост можно разделить на два периода – Святая Четыредесятница и Страстная Седмица – самые строгие дни. Постясь, верующие вспоминают о последних проповедях Христа, о Тайной Вечере, о муках Христа на Голгофе и его Воскресении.Несмотря на то, что дни говения требуют от верующих изменения привычного образа жизни и целого ряда ограничений, люди воцерковленные ждут этого периода с радостью.Традиции Великого поста уходят корнями еще в первые века христианства. По одной из версий, родоначальниками ее стали апостолы, которые постились в память о том, как Христос после своего крещения ушел в пустыню на 40 дней, где соблюдал строгий пост и боролся с искушениями сатаны. Сорокадневный пост также упомянут в Ветхом Завете, когда Моисей постился перед получением главных заповедей.Пост – не диетаЗа неделю до Великого поста начинает Сырная Седмица или Масленица. В этот период верующие отказываются от мяса, это помогает подготовить организм к постной диете.Священнослужители предупреждают, что поститься по всем строгим правилам могут далеко не все. К питанию во время поста следует подходить разумно. Важно прислушиваться к своему организму и состоянию здоровья, в пост входить только по благословению своего духовного наставника.Главное, чтобы мысли в пост были светлыми, а поступки – добрыми. А молитва в пост приобретает еще более важно значение. В эти дни православные верующие ежедневно читают Псалтырь или главы из Евангелия.Если сложно обходиться без мяса, яиц или молока – есть эти продукты в пост священники не запрещают. Дело не в запрете на еду, а в том, что пост – это время для покаяния. В этот период особенно важно научиться признавать свои грехи и пытаться бороться с ними, совершать добрые поступки, радоваться красоте окружающего мира и благодарить Бога за каждый прожитый день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощеное воскресенье: история и смыслСкоромное — в сторону. Как не располнеть во время Великого постаВеликий пост: пять главных заблуждений
https://crimea.ria.ru/20250303/dva-kryla-velikogo-posta-ieromonakh-o-smyslakh-osobogo-vremeni-v-godu--1144566213.html
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111836/96/1118369628_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c292f5a9fd3af24e22f6c2a0f615490b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, общество, рпц (русская православная церковь), россия, в мире, история, христианство, крым, симферопольская и крымская епархия
Начинается Великий пост: что важно знать
23 февраля у православных христиан начинается Великий пост
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Ирина Мезенцева. Великий пост, который предшествует празднику Светлого Христова Воскресения, призван духовно подготовить верующих к Пасхе. В этом году он продлится с 23 февраля по 12 апреля.
В этот период люди сознательно и добровольно ограничивают себя в удовольствиях, стараются избавиться от вредных привычек и зависимостей. Все для того, чтобы укрепить свои духовные силы. Это время покаяния, раздумий и молитв, отказа не только от определенной пищи, но от всех вредных привычек и увеселений. Душу и тело укрепляют молитвой и воздержанием от скоромной пищи.
Пост – это время добрых дел
"В нашей церковной традиции в период Великого поста принято ограничивать себя не только не только в еде, но и во всех своих увлечениях. Это делается для того, чтобы извлечь время, которое мы употребим на пользу. Для нас важна не диетология, а именно духовное возрастание", – рассказал РИА Новости Крым руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых г. Симферополя, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.
По его словам, во время поста важно правильно выстроить свой график, чтобы иметь возможность больше молиться, читать Священное Писание и совершать добрые дела милосердия как раз на те средства, которые получается экономить путем ограничения себя в пище.
"Так происходит обновление души, ума и сердца. Мы участвуем в таинствах исповеди и святого причастия и получаем исцеление души и тела", – убежден священнослужитель.
Традиции Великого поста
Условно Великий пост можно разделить на два периода – Святая Четыредесятница и Страстная Седмица – самые строгие дни. Постясь, верующие вспоминают о последних проповедях Христа, о Тайной Вечере, о муках Христа на Голгофе и его Воскресении.
Несмотря на то, что дни говения требуют от верующих изменения привычного образа жизни и целого ряда ограничений, люди воцерковленные ждут этого периода с радостью.
Традиции Великого поста уходят корнями еще в первые века христианства. По одной из версий, родоначальниками ее стали апостолы, которые постились в память о том, как Христос после своего крещения ушел в пустыню на 40 дней, где соблюдал строгий пост и боролся с искушениями сатаны. Сорокадневный пост также упомянут в Ветхом Завете, когда Моисей постился перед получением главных заповедей.
Пост – не диета
За неделю до Великого поста начинает Сырная Седмица или Масленица. В этот период верующие отказываются от мяса, это помогает подготовить организм к постной диете.
Священнослужители предупреждают, что поститься по всем строгим правилам могут далеко не все. К питанию во время поста следует подходить разумно. Важно прислушиваться к своему организму и состоянию здоровья, в пост входить только по благословению своего духовного наставника.
Главное, чтобы мысли в пост были светлыми, а поступки – добрыми. А молитва в пост приобретает еще более важно значение. В эти дни православные верующие ежедневно читают Псалтырь или главы из Евангелия.
Если сложно обходиться без мяса, яиц или молока – есть эти продукты в пост священники не запрещают. Дело не в запрете на еду, а в том, что пост – это время для покаяния. В этот период особенно важно научиться признавать свои грехи и пытаться бороться с ними, совершать добрые поступки, радоваться красоте окружающего мира и благодарить Бога за каждый прожитый день.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: