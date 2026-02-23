https://crimea.ria.ru/20260223/nachinaetsya-velikiy-post-chto-vazhno-znat--1127208711.html

Начинается Великий пост: что важно знать

Великий пост, который предшествует празднику Светлого Христова Воскресения, призван духовно подготовить верующих к Пасхе. В этом году он продлится с 23 февраля... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23T11:48

религия

общество

рпц (русская православная церковь)

россия

в мире

история

христианство

крым

симферопольская и крымская епархия

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Ирина Мезенцева. Великий пост, который предшествует празднику Светлого Христова Воскресения, призван духовно подготовить верующих к Пасхе. В этом году он продлится с 23 февраля по 12 апреля. В этот период люди сознательно и добровольно ограничивают себя в удовольствиях, стараются избавиться от вредных привычек и зависимостей. Все для того, чтобы укрепить свои духовные силы. Это время покаяния, раздумий и молитв, отказа не только от определенной пищи, но от всех вредных привычек и увеселений. Душу и тело укрепляют молитвой и воздержанием от скоромной пищи.Пост – это время добрых делПо его словам, во время поста важно правильно выстроить свой график, чтобы иметь возможность больше молиться, читать Священное Писание и совершать добрые дела милосердия как раз на те средства, которые получается экономить путем ограничения себя в пище."Так происходит обновление души, ума и сердца. Мы участвуем в таинствах исповеди и святого причастия и получаем исцеление души и тела", – убежден священнослужитель.Традиции Великого постаУсловно Великий пост можно разделить на два периода – Святая Четыредесятница и Страстная Седмица – самые строгие дни. Постясь, верующие вспоминают о последних проповедях Христа, о Тайной Вечере, о муках Христа на Голгофе и его Воскресении.Несмотря на то, что дни говения требуют от верующих изменения привычного образа жизни и целого ряда ограничений, люди воцерковленные ждут этого периода с радостью.Традиции Великого поста уходят корнями еще в первые века христианства. По одной из версий, родоначальниками ее стали апостолы, которые постились в память о том, как Христос после своего крещения ушел в пустыню на 40 дней, где соблюдал строгий пост и боролся с искушениями сатаны. Сорокадневный пост также упомянут в Ветхом Завете, когда Моисей постился перед получением главных заповедей.Пост – не диетаЗа неделю до Великого поста начинает Сырная Седмица или Масленица. В этот период верующие отказываются от мяса, это помогает подготовить организм к постной диете.Священнослужители предупреждают, что поститься по всем строгим правилам могут далеко не все. К питанию во время поста следует подходить разумно. Важно прислушиваться к своему организму и состоянию здоровья, в пост входить только по благословению своего духовного наставника.Главное, чтобы мысли в пост были светлыми, а поступки – добрыми. А молитва в пост приобретает еще более важно значение. В эти дни православные верующие ежедневно читают Псалтырь или главы из Евангелия.Если сложно обходиться без мяса, яиц или молока – есть эти продукты в пост священники не запрещают. Дело не в запрете на еду, а в том, что пост – это время для покаяния. В этот период особенно важно научиться признавать свои грехи и пытаться бороться с ними, совершать добрые поступки, радоваться красоте окружающего мира и благодарить Бога за каждый прожитый день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощеное воскресенье: история и смыслСкоромное — в сторону. Как не располнеть во время Великого постаВеликий пост: пять главных заблуждений

https://crimea.ria.ru/20250303/dva-kryla-velikogo-posta-ieromonakh-o-smyslakh-osobogo-vremeni-v-godu--1144566213.html

россия

крым

2026

