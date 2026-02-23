Рейтинг@Mail.ru
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/na-ukraine-planiruetsya-kompleksnaya-reforma-mobilizatsii-1153431449.html
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации - РИА Новости Крым, 23.02.2026
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T21:09
2026-02-23T21:09
новости
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.Федоров утверждает, что ведомство готовит некое "системное решение", но не привел никаких деталей.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации

Комплексную реформу мобилизации планируют провести на Украине

21:09 23.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.
"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации", – написал он в своем Telegram-канале.
Федоров утверждает, что ведомство готовит некое "системное решение", но не привел никаких деталей.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемы
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
 
НовостиМобилизация на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
21:28Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
21:09На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
20:47Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
20:32Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
20:23Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
20:16Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
20:08В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
19:56Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
19:31Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
19:10Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
18:52Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
18:45В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:37В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:28В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
18:10Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение
17:55Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
17:35После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Лента новостейМолния