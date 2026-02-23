https://crimea.ria.ru/20260223/na-ukraine-planiruetsya-kompleksnaya-reforma-mobilizatsii-1153431449.html
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации - РИА Новости Крым, 23.02.2026
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации. РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23
2026-02-23T21:09
2026-02-23T21:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.Федоров утверждает, что ведомство готовит некое "системное решение", но не привел никаких деталей.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
Комплексную реформу мобилизации планируют провести на Украине