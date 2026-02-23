Рейтинг@Mail.ru
На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США - РИА Новости Крым, 23.02.2026
На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США - РИА Новости Крым, 23.02.2026
На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
Куба ощущает существенную нехватку медикаментов, в том числе и жизненно важных, из-за санкций, объявленных "острову свободы" США. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Куба ощущает существенную нехватку медикаментов, в том числе и жизненно важных, из-за санкций, объявленных "острову свободы" США.В настоящий момент в аптеках Гаваны наблюдаются перебои с поставками ряда жизненно важных препаратов, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями и беременных, пишут РИА Новости.Среди названных местными жителями, которые общались с журналистами, препаратов - эналаприл, атенололом, пропранолол, амлодипин, метформин, инсулин и глибенкламид, а также антибиотики.В сложное положение попали и беременные – им не хватает фолиевой кислоты, фумарата железа, карбоната кальция, витаминов.Кубинские власти ранее предупреждали, что из-за санкций США не могут закупать препараты, в том числе используемые для лечения некоторых видов рака, а также испытывают трудности с приобретением сырья для национального производства медикаментов.В то же время вчера российские авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе России. Заключительный полет в рамках программы по возвращению туристов из России состоялся вчера. Всего, как сообщили в Минтрансе, c 13 февраля девятью рейсами в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД островного государства Бруно Родригесом Паррильей назвала жесткую энергетическую блокаду Кубы геноцидом кубинского народа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия солидарна с Кубой и готова оказать ей помощь, в том числе материальную.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Куба ощущает существенную нехватку медикаментов, в том числе и жизненно важных, из-за санкций, объявленных "острову свободы" США.
В настоящий момент в аптеках Гаваны наблюдаются перебои с поставками ряда жизненно важных препаратов, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями и беременных, пишут РИА Новости.
Среди названных местными жителями, которые общались с журналистами, препаратов - эналаприл, атенололом, пропранолол, амлодипин, метформин, инсулин и глибенкламид, а также антибиотики.
В сложное положение попали и беременные – им не хватает фолиевой кислоты, фумарата железа, карбоната кальция, витаминов.
"Нехватка медикаментов на Кубе касается не только населения: также ощущается дефицит больничных препаратов и расходных материалов, таких как реактивы, одноразовые материалы и медицинское оборудование", - отмечается в опубликованной агентством новости.
Кубинские власти ранее предупреждали, что из-за санкций США не могут закупать препараты, в том числе используемые для лечения некоторых видов рака, а также испытывают трудности с приобретением сырья для национального производства медикаментов.
В то же время вчера российские авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы, сообщили в Минтрансе России. Заключительный полет в рамках программы по возвращению туристов из России состоялся вчера. Всего, как сообщили в Минтрансе, c 13 февраля девятью рейсами в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД островного государства Бруно Родригесом Паррильей назвала жесткую энергетическую блокаду Кубы геноцидом кубинского народа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия солидарна с Кубой и готова оказать ей помощь, в том числе материальную.
