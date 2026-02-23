https://crimea.ria.ru/20260223/na-alyaske-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-1153414985.html

На Аляске произошло мощное землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 6.1 зафиксировали у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 5:11 по времени UTC (8:11 мск) в 86 километрах к юго-западу от Никольского. Очаг залегал на глубине 25,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

