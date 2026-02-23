Рейтинг@Mail.ru
На Аляске произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.02.2026
На Аляске произошло мощное землетрясение
На Аляске произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.02.2026
На Аляске произошло мощное землетрясение
Подземные толчки магнитудой 6.1 зафиксировали у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T08:39
2026-02-23T08:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 6.1 зафиксировали у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 5:11 по времени UTC (8:11 мск) в 86 километрах к юго-западу от Никольского. Очаг залегал на глубине 25,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Аляске произошло мощное землетрясение

Землетрясения магнитудой 6.1 произошло на Аляске

08:39 23.02.2026 (обновлено: 08:49 23.02.2026)
 
Сейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 6.1 зафиксировали у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 5:11 по времени UTC (8:11 мск) в 86 километрах к юго-западу от Никольского. Очаг залегал на глубине 25,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
