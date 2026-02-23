https://crimea.ria.ru/20260223/massirovannye-ataki-vsu-povredili-obekty-generatsii-v-zaporozhskoy-oblasti-1153422676.html
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T13:47
2026-02-23T13:47
2026-02-23T13:47
евгений балицкий
запорожская область
электроэнергия
электросети
лэп
электричество
отключение электроэнергии
новости
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_429cb3070c3ee3d7cbca1d8809e2bced.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях было принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии – графики аварийных отключений, сообщил глава региона.И проинформировал, что эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области – вынужденные временные отключения необходимы для восстановления штатной работы оборудования.Все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения, медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.И отметил, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы для максимального количества абонентов восстановить бесперебойное электроснабжение – идет поэтапное подключение потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/nochyu-vsu-nanesli-massirovannye-raketnye-udary-po-belgorodu-1153412868.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422787_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7201da7282bacf2641a39f98ed548cc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, электроэнергия, электросети, лэп, электричество, отключение электроэнергии, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации и распределения в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд объектов генерации и распределения электроэнергии", – написал он в своем Telegram-канале.
Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях было принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии – графики аварийных отключений, сообщил глава региона.
И проинформировал, что эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области – вынужденные временные отключения необходимы для восстановления штатной работы оборудования.
Все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения, медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.
И отметил, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы для максимального количества абонентов восстановить бесперебойное электроснабжение – идет поэтапное подключение потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.