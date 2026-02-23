https://crimea.ria.ru/20260223/massirovannye-ataki-vsu-povredili-obekty-generatsii-v-zaporozhskoy-oblasti-1153422676.html

Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области

Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения... РИА Новости Крым, 23.02.2026

2026-02-23

2026-02-23T13:47

2026-02-23T13:47

евгений балицкий

запорожская область

электроэнергия

электросети

лэп

электричество

отключение электроэнергии

новости

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях было принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии – графики аварийных отключений, сообщил глава региона.И проинформировал, что эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области – вынужденные временные отключения необходимы для восстановления штатной работы оборудования.Все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения, медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.И отметил, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы для максимального количества абонентов восстановить бесперебойное электроснабжение – идет поэтапное подключение потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

2026

Новости

