Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения... РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях было принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии – графики аварийных отключений, сообщил глава региона.И проинформировал, что эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области – вынужденные временные отключения необходимы для восстановления штатной работы оборудования.Все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения, медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.И отметил, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы для максимального количества абонентов восстановить бесперебойное электроснабжение – идет поэтапное подключение потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам со стороны киевских боевиков – повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд объектов генерации и распределения электроэнергии", – написал он в своем Telegram-канале.
Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях было принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии – графики аварийных отключений, сообщил глава региона.
И проинформировал, что эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области – вынужденные временные отключения необходимы для восстановления штатной работы оборудования.
Все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения, медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.
И отметил, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы для максимального количества абонентов восстановить бесперебойное электроснабжение – идет поэтапное подключение потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования.
