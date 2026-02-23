Рейтинг@Mail.ru
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна
Четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка. РИА Новости Крым, 23.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.Мальчик падал с седьмого этажа, это увидел 36-летний дворник и поймал семилетнего ребенка голыми руками. "Я увидел, что в одной из квартир окна нараспашку открыты, а в них ребенок. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребенка с окна, потом он выпал", – рассказал Ибадуллаев.На окнах в квартире на седьмом этаже не было решеток и блокираторов. Мать семилетнего мальчика отлучилась на кухню, а когда вернулась, он уже упал, сообщил ранее источник RT. У ребенка переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма.Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "вот таким людям... просто хорошим, правильным".
новости, санкт-петербург, маргарита симоньян, премия, происшествия
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна

Премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка получит дворник из Петербурга

16:22 23.02.2026 (обновлено: 16:59 23.02.2026)
 
© RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.
"В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей", – сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в своем Telegram-канале.
Мальчик падал с седьмого этажа, это увидел 36-летний дворник и поймал семилетнего ребенка голыми руками. "Я увидел, что в одной из квартир окна нараспашку открыты, а в них ребенок. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребенка с окна, потом он выпал", – рассказал Ибадуллаев.
На окнах в квартире на седьмом этаже не было решеток и блокираторов. Мать семилетнего мальчика отлучилась на кухню, а когда вернулась, он уже упал, сообщил ранее источник RT. У ребенка переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма.
Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.
В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "вот таким людям... просто хорошим, правильным".
