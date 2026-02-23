https://crimea.ria.ru/20260223/margarita-simonyan-nagradila-dvornika-iz-pitera-millionom-rubley-1153428626.html
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна
Премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка получит дворник из Петербурга
16:22 23.02.2026 (обновлено: 16:59 23.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.
"В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей", – сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в своем Telegram-канале.
Мальчик падал с седьмого этажа, это увидел 36-летний дворник и поймал семилетнего ребенка голыми руками. "Я увидел, что в одной из квартир окна нараспашку открыты, а в них ребенок. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребенка с окна, потом он выпал", – рассказал Ибадуллаев.
На окнах в квартире на седьмом этаже не было решеток и блокираторов. Мать семилетнего мальчика отлучилась на кухню, а когда вернулась, он уже упал, сообщил ранее источник RT. У ребенка переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма.
Ранее премией имени Тиграна Кеосаяна наградили воспитательниц детского сада
из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом, а также посмертно охранника из Анапы Николая Замараева
, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме.
В феврале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна
. Симоньян заявила, что эту премию она будет выдавать лично "вот таким людям... просто хорошим, правильным".
