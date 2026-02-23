Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Новый поезд в Крым будет ходить из Москвы до Феодосии и обратно
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новый поезд запускают с 22 мая на крымское направление. По сведениям перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов, будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.
"Поезд отправится в первый рейс с Павелецкого вокзала Москвы 22 мая в 17:45. Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Феодосию поезд прибудет 24 мая в 8:30", – говорится в Telegram-канале перевозчика.
Обратный первый рейс из Феодосии запланирован на 24 мая отправлением в 13:00, прибытием в Москву через день в 5:35 утра.
Поезд будет курсировать по датам, но пока они окончательно не определены. Об этом будет сообщено дополнительно.
"Напоминаем, что до Феодосии можно добраться также через станцию Владиславовка, где делают остановку почти все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс". От Владиславовки до Феодосии можно доехать на пригородные поездах или автомобильным транспортом", – напомнил перевозчик.
