Рейтинг@Mail.ru
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260223/letom-iz-moskvy-v-feodosiyu-zapustyat-novyy-poezd-1153424608.html
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Новый поезд запускают с 22 мая на крымское направление. По сведениям перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов,... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T17:08
2026-02-23T17:08
гранд сервис экспресс
москва
феодосия
новости
новости крыма
поезд "таврия"
железная дорога
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153429399_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8cdf3abb0a63211514bdd5f4923ccdec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новый поезд запускают с 22 мая на крымское направление. По сведениям перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов, будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.Обратный первый рейс из Феодосии запланирован на 24 мая отправлением в 13:00, прибытием в Москву через день в 5:35 утра.Поезд будет курсировать по датам, но пока они окончательно не определены. Об этом будет сообщено дополнительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсыБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
москва
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153429399_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3ac4b3eb87be2d8c19d2891913f4a2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, москва, феодосия, новости, новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, отдых в крыму
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд

Новый поезд в Крым будет ходить из Москвы до Феодосии и обратно

17:08 23.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новый поезд запускают с 22 мая на крымское направление. По сведениям перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов, будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.
"Поезд отправится в первый рейс с Павелецкого вокзала Москвы 22 мая в 17:45. Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Феодосию поезд прибудет 24 мая в 8:30", – говорится в Telegram-канале перевозчика.
Обратный первый рейс из Феодосии запланирован на 24 мая отправлением в 13:00, прибытием в Москву через день в 5:35 утра.
Поезд будет курсировать по датам, но пока они окончательно не определены. Об этом будет сообщено дополнительно.
"Напоминаем, что до Феодосии можно добраться также через станцию Владиславовка, где делают остановку почти все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс". От Владиславовки до Феодосии можно доехать на пригородные поездах или автомобильным транспортом", – напомнил перевозчик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
 
Гранд Сервис ЭкспрессМоскваФеодосияНовостиНовости КрымаПоезд "Таврия"Железная дорогаОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
16:55Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаград
16:37Крым отмечает День защитника Отечества: как это было
16:22Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Кеосаяна
16:04Крымский мост после открытия движения: очередь на выезде с полуострова
15:55Внезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка
15:43ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области
15:16Еще 8 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями
15:06Крымский мост открыли
15:04Евросоюз продлил санкции против России еще на год
14:57Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:50Зеленский грозит санкциями семье Александра Лукашенко
14:32В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
14:31Крымский мост закрыли четвертый раз за сутки
14:25В охваченной беспорядками Мексике остаются до пяти тысяч граждан России
14:07Новости СВО: 1350 солдат ВСУ и наемников уничтожила армия России за сутки
13:47Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
13:30После остановки движения по Крымскому мосту задерживаются семь поездов
13:16В Дагестане произошло землетрясение
Лента новостейМолния