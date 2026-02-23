https://crimea.ria.ru/20260223/letom-iz-moskvy-v-feodosiyu-zapustyat-novyy-poezd-1153424608.html

Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд

Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд - РИА Новости Крым, 23.02.2026

Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд

Новый поезд запускают с 22 мая на крымское направление. По сведениям перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов,...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новый поезд запускают с 22 мая на крымское направление. По сведениям перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", состав, состоящий из купейных и плацкартных вагонов, будет ходить под номером 463/464. В некоторых из вагонов можно будет перевозить животных.Обратный первый рейс из Феодосии запланирован на 24 мая отправлением в 13:00, прибытием в Москву через день в 5:35 утра.Поезд будет курсировать по датам, но пока они окончательно не определены. Об этом будет сообщено дополнительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсыБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

