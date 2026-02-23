Рейтинг@Mail.ru
Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260223/lechenie-po-oms-v-chastnoy-klinike-v-krymu-kogda-medpomosch-besplatna-1153309077.html
Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна - РИА Новости Крым, 23.02.2026
Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
Получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в частной медицинской организации можно только по направлению лечащего врача из поликлиники и лишь в том... РИА Новости Крым, 23.02.2026
2026-02-23T19:56
2026-02-23T19:56
радио "спутник в крыму"
омс
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066602_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_92248b3e1c647ac5f4da1e19017ed199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в частной медицинской организации можно только по направлению лечащего врача из поликлиники и лишь в том учреждении, которое входит в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования по выбранным направлениям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила гендиректор страховой медицинской компании Елена Сидорова.По словам Сидоровой, в Крыму и Севастополе работают медицинские организации разных форм собственности – подведомственные территориальным органам управления, федеральные учреждения и частные, – и "все они работают в сфере ОМС на абсолютно одинаковых условиях, по одинаковым порядкам и нормативным документам".Тем не менее не все частные медорганизации в России работают в системе ОМС, а только те, с которыми заключены договоры и которые внесены в соответствующей реестр, подчеркнула она."Этот реестр составляется ежегодно. На каждой территории регона он свой. С медицинской организацией должен быть заключен договор по тем направлениям, по которым они планируют оказывать медицинскую помощь", – пояснила Сидорова.Реестр является открытым документом и публикуется на сайте территориальных фондов ОМС и сайтах страховых медицинских организаций, где можно проверить и уточнить информацию о том или ином учреждении, добавила она.В таких частных медицинских клиниках можно получить бесплатную медицинскую помощь, например, пройти дополнительное обследование, провести специальное исследование или сдать определенные анализы, сказала Сидорова.Но только, если на это есть соответствующее направление от лечащего врача из государственной поликлиники, где такие мероприятия, например, по каким-то причинам не проводят, подчеркнула она."Все, что касается назначений, организует лечащий врач в поликлинике, куда человек прикреплен. Он определяет необходимость для пациента в диагностических исследованиях, лечебных процедурах, консультациях дополнительных специалистов", – сказала Сидорова.Это правило действует абсолютно для всех медицинских организаций, которые работают в системе ОМС и с которыми заключены договоры, вне зависимости от того, частная она, республиканская или федеральная, подчеркнула Сидорова.При этом право выбора другой медорганизации, куда следует направить пациента, остается за поликлиникой с учетом существующего в регионе порядка, заметила Сидорова.Следовательно, и в частной клинике по назначению лечащего врача из государственного медучреждения пациент может получить и амбулаторную, и стационарную медицинскую помощь, добавила она.Таким образом, если человек хочет по своему желанию провести какие-то дополнительные исследования в частной клинике, не назначенные ему лечащим врачом, "то он не может просто так прийти в поликлинику и сказать: "Хочу, проведите в рамках ОМС", отметила Сидорова."Он может это сделать в рамках собственного желания за собственные средства", – подчеркнула она.Если пациенту потребуется уточнить некие детали, касающиеся оказания конкретной медицинской помощи, с вопросами можно обратиться в свою страховую компанию и получить консультацию, резюмировала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066602_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a237b335f9c44aece0523b206f54f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омс, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, здоровье
Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна

В Крыму получить медпомощь по ОМС в частной клинике можно только по направлению врача

19:56 23.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ кабинете компьютерной томографии
В кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в частной медицинской организации можно только по направлению лечащего врача из поликлиники и лишь в том учреждении, которое входит в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования по выбранным направлениям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила гендиректор страховой медицинской компании Елена Сидорова.
По словам Сидоровой, в Крыму и Севастополе работают медицинские организации разных форм собственности – подведомственные территориальным органам управления, федеральные учреждения и частные, – и "все они работают в сфере ОМС на абсолютно одинаковых условиях, по одинаковым порядкам и нормативным документам".
Тем не менее не все частные медорганизации в России работают в системе ОМС, а только те, с которыми заключены договоры и которые внесены в соответствующей реестр, подчеркнула она.
"Этот реестр составляется ежегодно. На каждой территории регона он свой. С медицинской организацией должен быть заключен договор по тем направлениям, по которым они планируют оказывать медицинскую помощь", – пояснила Сидорова.
Реестр является открытым документом и публикуется на сайте территориальных фондов ОМС и сайтах страховых медицинских организаций, где можно проверить и уточнить информацию о том или ином учреждении, добавила она.
"И в самой медицинской организации, если она работает в системе ОМС, должна быть размещена об этом информация: в холле, в тех местах, где находятся пациенты. И на сайте медицинской организации – в обязательном порядке", – отметила Сидорова.
В таких частных медицинских клиниках можно получить бесплатную медицинскую помощь, например, пройти дополнительное обследование, провести специальное исследование или сдать определенные анализы, сказала Сидорова.
Но только, если на это есть соответствующее направление от лечащего врача из государственной поликлиники, где такие мероприятия, например, по каким-то причинам не проводят, подчеркнула она.
"Все, что касается назначений, организует лечащий врач в поликлинике, куда человек прикреплен. Он определяет необходимость для пациента в диагностических исследованиях, лечебных процедурах, консультациях дополнительных специалистов", – сказала Сидорова.
Это правило действует абсолютно для всех медицинских организаций, которые работают в системе ОМС и с которыми заключены договоры, вне зависимости от того, частная она, республиканская или федеральная, подчеркнула Сидорова.
При этом право выбора другой медорганизации, куда следует направить пациента, остается за поликлиникой с учетом существующего в регионе порядка, заметила Сидорова.
Следовательно, и в частной клинике по назначению лечащего врача из государственного медучреждения пациент может получить и амбулаторную, и стационарную медицинскую помощь, добавила она.
"Есть случаи, когда человеку показана по результатам обследования стационарная помощь. И лечащий врач в поликлинике оформляет пациенту направление в медицинскую организацию, которая эту помощь оказывает и в которой есть места... Если клиника имеет места, она должна пациента госпитализировать. Либо предложить ему другой срок госпитализации", – пояснила эксперт в области медстрахования.
Таким образом, если человек хочет по своему желанию провести какие-то дополнительные исследования в частной клинике, не назначенные ему лечащим врачом, "то он не может просто так прийти в поликлинику и сказать: "Хочу, проведите в рамках ОМС", отметила Сидорова.
"Он может это сделать в рамках собственного желания за собственные средства", – подчеркнула она.
Если пациенту потребуется уточнить некие детали, касающиеся оказания конкретной медицинской помощи, с вопросами можно обратиться в свою страховую компанию и получить консультацию, резюмировала она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита
 
Радио "Спутник в Крыму"ОМСКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМедицинаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
21:28Сады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в Крыму
21:09На Украине планируется комплексная реформа мобилизации
20:47Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
20:32Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
20:23Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
20:16Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию
20:08В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич
19:56Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна
19:31Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
19:10Бастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
18:52Евросоюз в три раза нарастил импорт мороженого из России
18:45В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
18:37В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:28В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
18:10Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение
17:55Что нужно Крыму для успешного развития агротуризма
17:35После остановки движения по Крымскому мосту все поезда прибыли в Крым
17:17Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
17:08Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
Лента новостейМолния