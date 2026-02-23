https://crimea.ria.ru/20260223/lechenie-po-oms-v-chastnoy-klinike-v-krymu-kogda-medpomosch-besplatna-1153309077.html

Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна

23.02.2026

Лечение по ОМС в частной клинике в Крыму: когда медпомощь бесплатна

Получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в частной медицинской организации можно только по направлению лечащего врача из поликлиники и лишь в том... РИА Новости Крым, 23.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в частной медицинской организации можно только по направлению лечащего врача из поликлиники и лишь в том учреждении, которое входит в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования по выбранным направлениям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила гендиректор страховой медицинской компании Елена Сидорова.По словам Сидоровой, в Крыму и Севастополе работают медицинские организации разных форм собственности – подведомственные территориальным органам управления, федеральные учреждения и частные, – и "все они работают в сфере ОМС на абсолютно одинаковых условиях, по одинаковым порядкам и нормативным документам".Тем не менее не все частные медорганизации в России работают в системе ОМС, а только те, с которыми заключены договоры и которые внесены в соответствующей реестр, подчеркнула она."Этот реестр составляется ежегодно. На каждой территории регона он свой. С медицинской организацией должен быть заключен договор по тем направлениям, по которым они планируют оказывать медицинскую помощь", – пояснила Сидорова.Реестр является открытым документом и публикуется на сайте территориальных фондов ОМС и сайтах страховых медицинских организаций, где можно проверить и уточнить информацию о том или ином учреждении, добавила она.В таких частных медицинских клиниках можно получить бесплатную медицинскую помощь, например, пройти дополнительное обследование, провести специальное исследование или сдать определенные анализы, сказала Сидорова.Но только, если на это есть соответствующее направление от лечащего врача из государственной поликлиники, где такие мероприятия, например, по каким-то причинам не проводят, подчеркнула она."Все, что касается назначений, организует лечащий врач в поликлинике, куда человек прикреплен. Он определяет необходимость для пациента в диагностических исследованиях, лечебных процедурах, консультациях дополнительных специалистов", – сказала Сидорова.Это правило действует абсолютно для всех медицинских организаций, которые работают в системе ОМС и с которыми заключены договоры, вне зависимости от того, частная она, республиканская или федеральная, подчеркнула Сидорова.При этом право выбора другой медорганизации, куда следует направить пациента, остается за поликлиникой с учетом существующего в регионе порядка, заметила Сидорова.Следовательно, и в частной клинике по назначению лечащего врача из государственного медучреждения пациент может получить и амбулаторную, и стационарную медицинскую помощь, добавила она.Таким образом, если человек хочет по своему желанию провести какие-то дополнительные исследования в частной клинике, не назначенные ему лечащим врачом, "то он не может просто так прийти в поликлинику и сказать: "Хочу, проведите в рамках ОМС", отметила Сидорова."Он может это сделать в рамках собственного желания за собственные средства", – подчеркнула она.Если пациенту потребуется уточнить некие детали, касающиеся оказания конкретной медицинской помощи, с вопросами можно обратиться в свою страховую компанию и получить консультацию, резюмировала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита

