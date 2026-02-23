https://crimea.ria.ru/20260223/krymskiy-most-zakryli-chetvertyy-raz-za-sutki-1153411490.html

Крымский мост закрыли четвертый раз за сутки

Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь

